Zbog Mitra svi gledaju Srbiju, a njemu to mnogo znači: Reprezentacija ima armiju navijača - u Londonu! (VIDEO)

Srpski fudbaler ima kultni status u nacionalnom timu, ali i u ekipi iz Londona čiji je najbolji igrač.

Izvor: Twitter/Printscreen/@FulhamFC/MN Press

Kada igra za Srbiju, ne štedi se nijednog trenutka. Njegov nastup u Lisabonu bio je pod znakom pitanja zbog stomačnih problema, Piksi ga je ubijedio da treba da počne kao rezerva, a na kraju je postao junak nacionalnog tima. Po ko zna koji put, Aleksandar Mitrović postigao je važan gol u dresu reprezentacije, pa je danima jedna od omiljenih ličnosti u zemlji.

Gol koji je srušio Portugal privukao je mnogo pažnje i svjetskih medija. Kristijano Ronaldo i drugovi poslati su u baraž, a pored navijača Srbije u transu zbog pogotka su i navijači Fulama.

Posebno oni koji su stacionirani u Engleskoj i koji iz nedjelje u nedjelju mogu da uživaju u Mitrovim igrama i golovima.

O tome koliko mu njihovo interesovanje za reprezentaciju Srbije znači Aleksandar Mitrović govorio je za klupski sajt. On je oduševljen što zbog njega Srbi prate Fulam, a navijači Fulama Srbiju!

"Svi navijači Fulama prate kada igra Srbije. To ide u oba pravca... Kada igra Fulam, navijači iz Srbije gledaju utakmice. Da, to je lijepo. Na taj način dobijamo više navijača Srbije i više navijača Fulama. To je nevjerovatno, svi u Srbiji znaju koliko Fulam znači za mene. Poštuju to i navijaju za njega svim srcem. Siguran sam da je tako i među navijačima Fulama kada igra Srbija", rekao je Aleksandar Mitrović.

Napadač engleskog drugoligaša fenomenalan je ove sezone. Na 17 odigranih mečeva u Čempionšipu već je postigao 20 golova i ima dobru priliku da obori rekord koji je prethodne sezone postavio Ivan Toni. Napadač Brentforda postigao je 31 gol u toku cijele sezone, što sada djeluje dostižno.

Pogledajte njegovu izjavu: