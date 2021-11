Dominacija Zrinjskog na teškom terenu! Jakirović: Nisu stvorili nijednu priliku, Musemić: Bili su čvršći u duelima!

Fudbaleri Zrinjskog su jesenji šampioni Bosne i Hercegovine i to dva kola prije kraja polusezone u m:tel Premijer ligi BiH.

Do jesenjeg lovora, mostarski "plemići" su stigli nakon pobjede u derbiju 17. kola protiv Tuzle sitija na "Tušnju" rezultatom 0:2. Pogotke za Mostarce postigli su ove sezone fantastični kapiten Nemanja Bilbija i Karlo Kamenar.

Trijumf gostima iz Mostara čestitao je i trener Tuzlaka Husref Musemić.

"U prvom poluvremenu nijedna ni druga ekipa nisu napravile neke posebne šanse, to je bilo i teško po ovakvom terenu. Primili smo gol iz jedne greške, ali to je sastavni dio fudbala, Zrinjski je danas bio puno čvršći kad je duel igra u pitanju, a to je bilo jedino moguće po ovakvom terenu. Tu je bio naš poraz. U drugom poluvremenu smo malo više izišli, samim tim smo protivniku dali više prostora. Imali su tada dvije-tri šanse i čestitam Zrinjskom na pobjedi", rekao je Musemić.

Njegov kolega sa mostarske klupe Sergej Jakirović je ove jeseni neprikosnoven na terenima m:tel Premijer lige BiH i dva kola prije kraja polusezone imaju deset bodova prednosti u odnosu na drugoplasirane "građane" iz Siminog Hana.

"Najprije bih čestitam svojim momcima, mislim da smo pružili jednu borbenu partiju na ovom terenu, koliko se dalo. Mislim da smo onemogućili tuzlanskom timu sve njihove pokušaje, ne mogu se sjetiti nijedne njihove izrazite prilike. Mi smo imali dosta šansi preko (Marija) Tičinovića, (Franka) Sabljića, imali smo i prečku (Tičinović), pa smo zasluženo pobijedili", istakao je trener "plemića".

Pogledajte golove sa "Tušnja"

Zrinjski vodi 1:0 protiv Tuzla sitija golom Bilbije u 21. minutu.pic.twitter.com/eTIBCGGfiC — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)November 20, 2021

Zrinjski vodi 2:0 protiv Tuzla sitija golom Kamenara u 69. minutu.pic.twitter.com/Um7kGSVSbt — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)November 20, 2021

