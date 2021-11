Hoće iz Pariza u Junajted, ali to će koštati milione! Ovo je uslov da Poketino ode od Mesija i Nejmara u Mančester!

Isplivale nove informacije o transfer-bombi koja očigledno otkucava.

Izvor: MN PRESS

Trener Pari Sen Žermena Maurisio Poketino navodno je spreman da odmah prihvati ponudu Mančester junajteda i da se preseli u Englesku iz Pariza. Međutim, za realizaciju tog transfera neće biti dovoljna samo obostrana želja, već i mnogo novca.

Prema informacijama novinara u Francuskoj, Junajted će morati da plati 10 miliona evra da bi doveo Argentinca as "Parka prinčeva", iako on očigledno više nema želju da radi u očigledno napetom okruženju. Umjesto da "slaže" karaktere igrača sa tako velikim egom poput Mesija, Nejmara i Mbapea, on bi radije da podiže Junajted iz jako teške situacije.

Poketinov ugovor sa Pari Sen Žermenom ističe krajem juna, a "izlazak" Argentinca prije tog perioda moraće da bude dobro plaćen, a Junajted je navodno spreman da izdvoji toliko novca.

Sa druge strane, PSŽ neće Poketinu stajati na putu, ali nezvanične informacije iz Pariza govore da će klub pustiti trenera da ode samo u slučaju da ima spremnu zamjenu. Zinedin Zidan pominje se kao prvi kandidat za nasljednika stručnjaka u koga Mančester junajted trenutno najviše vjeruje.