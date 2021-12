Predsjednik Borca o rezultatima u 2021. godini: Iza nas je jedna od najuspješnijih godina u istoriji!

U 2021. godini Borac je postao šampion BiH i igrao u finalu Kupa BiH.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbalski klub Borac, istakao je predsjednik kluba Stojan Malbašić na zajedničkom ručku povodom završetka jesenjeg dijela prvenstva, imao je jednu od najuspješnijih godina u istoriji.

"Bili smo šampioni, igrali smo Ligu šampiona, za nas dosta uspješno, igrali smo i finale Kupa BiH. U ovoj novoj polusezoni normalno da imamo iste ciljeve kao što je to bilo i prošle godine, a to je izlazak u Evropu. Svjesni smo da u ovoj sezoni ne možemo da budemo prvi, ekipa Zrinjskog je igrala odlično, napravili su veliku razliku, tako da nama ostaje borba za drugo mjesto i osvajanje Kupa BiH i nadam se da je to jedna realnost i da možemo da ostvarimo do kraja sezone", istakao je Malbašić.

Iste ciljeve, već sinoć nakon duela sa Slobodom (3:1), najavio je i trener Borca Nemanja Miljanović.

"Svakako da prvo treba da sagledamo situaciju oko igračkog kadra, da vidimo šta nam treba, gdje da se pojačamo i da se mirne glave donesu odluke. Sve zavisi od igrača koji su tu trenutno i od igrača koji možda više neće biti tu. Prvo moramo to da vidimo, ko će da ostane, ko će da ide, nakon toga će da se donesu određene odluke. Vidi se da nam određeni kvalitet fali da bismo apsolutno napali sami vrh tabele, a kada se sumira ovaj dio sezone, može da se kaže da su ovi momci to dobro odradili, da tu ima kapaciteta i za poboljšanje i za popravak kod dosta igrača, pogotovo jer imamo mnogo mladih fudbalera koji mogu da napreduju", istakao je Miljanović, osvrnuvši se i na pripremni period koji je pred crveno-plavima.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Okupljanje je zakazano za 10. januar, a onda će se, četvrtu godinu zaredom, ići na pripreme u Antaliju.

"Prvi dio priprema ćemo odraditi najvjerovatnije u Banjaluci, gledaćemo možda da koju sedmicu prije Turske odemo u Trebinje, to smo radili prošle godine, i onda 26. januara slijedi put u Tursku."