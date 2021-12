Mi smo slavni klub i sve zavisi od nas! Gobeljić ima poruku pred Bragu, ovo je kruna sezone!

Crveno-bijeli univerzalac vjeruje u prolaz dalje u Ligi Evrope.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra jedan od posljednjih mečeva polusezone u Portugalu, gdje će se sastati sa Bragom.

Ukoliko tim Dejana Stankovića ostane neporažen u tom meču osiguraće prolazak dalje u Ligi Evrope, a crveno-bijeli univerzalac Marko Gobeljić je istakao da je timu jasno šta je potrebno da se uradi.

"Svjesni smo da se bliži kraj polusezone, ali isto tako i da moramo biti na visini zadatka do posljednjeg sudijskog zvižduka. Očekuje nas utakmica protiv Brage koja je kruna prvog dijela sezone, sve je u našim rukama. Naporno smo radili tokom dosadašnjeg dijela takmičenja kako bismo bili u ovoj poziciji, a sada je vrijeme da u Portugal odemo po zaslužen prolaz u narednu fazu takmičenja", rekao je Gobeljić.

Iako postoji mogućnost da Zvezda ode u Ligu konferencija, od njih sve zavisi!

"Mnogo nam znači što ne zavisimo od drugih ekipa, jasno nam je da u utakmicu od prvog minuta moramo ući koncentrisano i spremno da ostavimo srce na terenu svih 90 minuta. Radi se o ozbiljnoj ekipi, pokazali su to bezbroj puta ove sezone, ali smo mi u boljoj poziciji od njih. Daćemo sve od sebe da pritisak koji oni imaju pretvorimo u našu prednost i obezbijedimo osminu finala Lige Evrope", dodao je on.

Teško je što se meč igra u Portugalu, ali će ekipa i bez podrške navijača dati sve od sebe da dođe do pobjede.

"Žao nam je što se utakmica igra na gostujućem terenu, sigurno je da bi to bio pravi spektakl na Marakani sa našim navijačima koji bi kao što i uvijek naglašavamo bili dvanaesti igrač. Bez obzira na to osećamo njiihovu podršku, koja nam je izuzetno bitna. Svjesni smo koliko možemo da ih obradujemo, svaki momak će ostaviti posljednji atom snage na terenu kako bismo to i učinili. Mi smo Crvena zvezda, idemo da pokažemo naš slavni klub u pravom svjetlu i da učinimo svakog zvezdaša ponosnim. Pobjeda je jedino o čemu razmišljamo, a zatim da sa našim navijačima proslavimo još jedan veliki uspjeh", zaključio je Gobeljić.