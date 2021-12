"Nemamo luksuz da bilo šta olako shvatimo!" Edin Džeko o žrijebu Lige nacija: Cilj je EURO, a ovo može da bude put!

Kapiten "zmajeva" prokomentarisao je žrijeb koji je održan večeras.

Izvor: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI/ANSA

Reprezentacija BiH saznala je večeras imena protivnika u UEFA Ligi nacija za sezonu 2022-23.

Igrači Ivajla Peteva, za razliku od sezone 2020-21, igraće u B diviziji, a rivali će im biti Finska, Rumunija i Crna Gora.

"BiH može da bude prva u ovoj grupi, ali sve zavisi od nas", stav je selektora Ivajla Peteva, a z izjavi za zvanični sajt bh. kuće fudbala žrijeb je prokomentarisao i kapiten Edin Džeko.

"Manje-više sve ekipe su tu negdje. Mi smo prošle kvalifikacije odigrali dosta korektno do te posljednje dvije utakmice gdje smo sve pokvarili. Nadam se da smo naučili iz grešaka i da nam Liga nacija može biti dobra priprema za kvalifikacije za EURO. Grupa je dobra, sve reprezentacije imaju kvalitet da se bore za prvo mjesto i pred nama su dobre i izjednačene utakmice. Treba da damo maksimum jer i Liga nacija može biti put do Evropskog prvenstva. Mi nismo reprezentacija koja može bilo šta olako shvatiti ili staviti u drugi plan, tako da je svako takmičenje bitno za nas. Nema alibija, dobili smo grupu, odnosno ekipe protiv kojih možemo igrati i na nama je da pokažemo najbolje od sebe", istakao je lider sadašnje generacije bh. fudbalera.

Formirane su četiri grupe – prvoplasirane ekipe nakon šest kola izboriće nastup u A Ligi nacija, dok će se posljednjeplasirani timovi preseliti u slabiju, C diviziju.

Utakmice prvog i drugog kola igraće od 2. do 8. juna 2022. godine, dok su treće i četvrto kolo od 8. do 14. juna. Mečevi petog i šestog kola odigraće se u periodu od 22. do 27. septembra.

Raspored i stanica odigravanja utakmica biće naknadno određeni.

DIVIZIJA B

Grupa B1: Ukrajina, Škotska, Irska, Jermenija.

Grupa B2: Island, Rusija, Izrael, Albanija.

Grupa B3: Bosna i Hercegovina, Finska, Rumunija, Crna Gora.

Grupa B4: Švedska, Norveška, Srbija, Slovenija.