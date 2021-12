Fudbal je namješten sport, uništili ste ga: Trener poludio zbog VAR-a i sudije - Ja ne vjerujem ljudima, sramite se!

Šef stručnog štaba francuskog kluba je baš pobjesnio poslije jednog poništenog pogotka njegove ekipe.

Ljubitelji fudbala se već godinama postepeno navikavaju na VAR tehnologiju i situacije koje je ta novina donijela ovom sportu, ali ima i onih koji misle da je ta tehnologija "iskvarila" fudbal.

Reklo bi se da je trener Meca Frederik Antoneti jedan od njih, istakavši da je moderni fudbal namješten sport!

Antoneti je javno kritikovao suđenje glavnog arbitra Pjera Gajusta u remiju 1:1 njegovog tima protiv Olimpika iz Liona.

Radilo se o meču 19. kola Lige 1, u kojem je Lion poveo preko Katela Lukebe u 56. minutu, da bi dva minuta kasnije Mec stigao do izjednačenja preko Bubakara Traorea.

Ipak, Antoneti je bio nezadovoljan.

"Ovo je sramota i užas. Fudbal je namješten sport. Izgubio je draž i ovaj plemeniti sport je uništen zbog pojedinaca. Sramite se", rekao je poslije utakmice.

Nije tačno poznato na šta se ovo odnosilo, ali su nagađanja u Francuskoj da je Antoneti bio bijesan što su sudije uz pomoć VAR tehnologije poništile gol Meca već u prvom minutu utakmice, zbog navodnog ofsajda.

"Pogledao sam snimak. Katastrofa. Sudija mi je rekao da vjerujem tehnologiji. Ali tehnologiju koristi čovjek, a ja ne vjerujem ljudima. Nekad bodove gubimo našom greškom, ali nekad zbog fudbalskog sistema. Nervira me ovaj fudbalski cirkus", rekao je trener Meca.

Ipak, on se tu nije zaustavio. Rekao je i da je veliki problem što se usred sezone igra Kup afričkih nacija, kada će njegova ekipa u januaru i februaru 2022. biti žestoko oslabljena.

"To je ogromna namještena igra. Kako može da bude međunarodno takmičenje tokom nacionalnih šampionata? To je nemoguće, to je neprihvatljivo. Nemam ništa protiv Kupa afričkih nacija. Naprotiv. Volim to takmičenje. Ali ne možete uzeti osam igrača i igrati takmičarske mečeve. To je neprihvatljivo. Nismo samo mi. Onda me pitaju zašto imam toliko afričkih igrača. Kada smo pravili tim, KAN je trebalo da se igra u junu, a oni su promijenili pravila. Zato vam kažem da je sve namješteno u fudbalu i svijetu TV prava", zaključio je trener Meca.