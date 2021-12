Engleskinja jednom već postavila standarde - sad će opet! Nikad niko kao Rebeka - ovo je ispunjenje sna!

Rebeka Velš biće prva žena delegiranja za okršaj trećeg kola FA kupa.

Izvor: EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga / POOL

Engleskinja Rebeka Velš već je jednom ispisala istoriju engleskog fudbala – a sada će ponovo!

Rebeka je u aprilu ove godine postala prvi ženski sudija delegiran za neki duel u okviru engleskih fudbalskih liga. Bio je to sudar Herogejt Tauna i Port Vejla u četvrtoligaškom rangu, a sada će biti prva žena koja će dijeliti pravdu na jednoj utakmici trećeg kola FA kupa, najstarijeg takmičenja na svijetu!

Naći će se, naime, na centru stadiona "Sent Endrjuz" 8. januara, kada se budu sastali Birmingem i Plimut.

Rebeka Velš, koja je 1. decembra proslavila 38. rođendan, tako će postati dvostruki rekorder kada je u pitanju fudbal na Ostrvu, ali kako je istakla u razgovoru za engleske medije, sebe ne vidi kao nekoga ko postavlja nove standarde.

"I dalje se, međutim, trudim da shvatim da je sve to istina. Dobila sam tu informaciju prošle subote i još uvijek se nisam 'spustila na zemlju'. Veoma sam srećna što sam dobila ovu priliku i zaista sam ponosna. Otac mi je najveća podrška i on je 'u oblacima'. Moja majka, sa druge strane, ne zna ništa o fudbalu. Uzbuđena je, ali mislim da ne zna zašto! Zaista su ponosni... Ovo zaista nije nešto što sam očekivala lada sam počinjala da sudim, da ću biti delegirana za ovako važne ligaške i kup-utakmice. To mi nije bilo ni na kraj pameti, ali evo sada sam samo dvije nedjelje daleko od jedne od najvećih utakmica u karijeri", navela je Rebeka.