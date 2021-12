Ne bih mnogo razmišljao da stignu pozivi - vratio bih se u Borac ili Čelik!

Čuvar mreže Drine iz Zvornika Branislav Ružić priznao je da bi se rado vratio vratio u banjalučki ili zenički klub, gdje je proživio možda i najljepše dane u igračkoj karijeri.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Nekadašnji golman Borca, zeničkog Čelika, Radnika iz Bijeljine, gradačačke Zvijezde, Rudara iz Pljevalja i Loznice se prošlog ljeta vratio u Bosnu i Hercegovinu i obukao dres zvorničke Drine, koja se takmiči u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.

Zvorničani su jesenji dio sezone u šampionatu Srpske okončali na devetom mjestu sa 20 bodova iz 15 odigranih utakmica. Ostvarili su šest pobjeda, dva remija i sedam poraza, ali na samom početku polusezone.

"Možda je plasman na tabeli Prve lige Republike Srpske mogao biti bolji, Drina je završila u sredini tabele, ali sigurno da je razlog promjena ekipe na početku sezone. Trebalo nam je vremena da se uklopimo, da uhvatimo ritam. Mislim da tim iz Zvornika može puno bolje u nastavku. Pun pogodak je proširenje prvenstva, neki drugi centri u Republici Srpskoj su oživjeli i vjerujem da ide uzlaznom putanjom cijela liga iako za sve treba malo vremena", rekao je Ružić na početku razgovora s banjalučkim izvještačima sa petog po redu "Svesrpskog kupa" u rukometu.

O Loznici... S obzirom da se novinarima iz Banjaluke našao i u ulozi domaćina u obilasku Loznice, objasnio je i da se grad posljednjih godina izuzetno brzo razvija.

"Posljednjih sedam-osam godina grad napreduje, pravi se novi stadion (vrijedan 25 miliona evra), klub će igrati Superligu Srbije za godinu, dvije ili tri, to je neminovno. Ne samo Loznica nego svi gradovi koji su dobili izgradnju novih stadiona. To je svakako pozitivna stvar, neće samo naš grad da zaživi nego i okolni gradovi i opštine. Po mom sudu, iz dana u dan Loznica sve više napreduje"

Prema njegovim riječima, ne bi imao ništa protiv da ostane u Drini, ali bi svakako razmotrio eventualne ponude klubova iz višeg ranga takmičenja.

"Imam ugovor sa zvorničkom ekipom do ljeta, slijedi prelazni rok, biće sigurno i ponuda, ali vidjećemo šta će od svega da bude. Sigurno je da ako dođe neka ponuda iz višeg ranga da ću pristati na promjenu sredine. Zasad je sve ok u Drini, pa ne isključujem ni mogućnost ostanka u zvorničkom klubu".

Ružić nikada nije krio da su mu od svih klubova najdraži banjalučki Borac i Čelik iz Zenice, gdje bi se rado vratio ukoliko se za to ukaže prilika u budućnosti.

"Sigurno bih volio da se vratim u Borac ili Čelik, to su klubovi koji su obilježili moju karijeru. Banjaluka i Borac su bili moja odskočna daska, banjalučki tim me plasirao na veliku scenu. Branio sam dvije godine (nakon ere Asmira Avdukića), što mi je donijelo transfer u Čelik, gdje sam takođe imao dvije izvanredne sezone. Dobro sam branio, navijači su me zavoljeli, imam i dobar odnos s ljudima iz kluba i grada, tako da bih se odazvao na eventualne pozive Borca i Čelika u narednom periodu. Ma ne bih puno ni razmišljao o tome", dodao je odlični čuvar mreže.

Uvjeren je da će se dvije ekipe boriti za titulu prvaka RS i plasman u m:tel Premijer ligu BiH.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Ima interesantnih ekipa, zasad su Krupa i Sloboda Novi Grad ostavili na mene najjači utisak. Imali su kontinuitet rezultata, stalno su bili u vrhu i vjerujem da će se do posljednjeg kola boriti za plasman u m:tel Premijer ligu BiH. Takođe ima i odličnih igrača, ne bih da pominjem imena da se neko ne bi uvrijedio, ali siguran sam da veliki broj fudbalera iz Prve lige RS kvalitetom mogu biti u višem rangu takmičenja", zaključio je Ružić.