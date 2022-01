Roma griješila - Milan kažnjavao: Oslabljeni rosoneri prihvatili poklone "vučice", za prvi trijumf u 2022!

Milan je na San Siru, bez nekoliko važnih igrača, stigao do pobjede nad Romom.

Izvor: EPA-EFE/MATTEO BAZZI

U prvom velikom derbiju Serije A u 2022. godini, Milan je znao da kazni dvije greške Rome u prvom poluvremenu, a onda i da stigne do prvog slavlja:

MILAN – ROMA 3:1 (2:1)

/Žiru 8 penal, Mesijas 17, Leao 82 – Abraham 41/

Obzirom da je još uvijek (zvanično) nepoznat ishod duela Bolonje i Intera koji je bio zakazan za danas na "Dal'Ari", rosoneri su ovim trijumfom prvoplasiranim nerazurima prišli na bod minusa.

Za razliku od Žozea Murinja, strateg Milana Stefano Pioli se u pripremi utakmice suočio sa velikim problemima.

Zbog zaraze korona virusom, Italijan na ovom meču nije mogao da računa na četiri fudbalera (Davide Kalabrija, Alesio Romanjoli, Ciprijan Tatarušanu i Fikajo Tomori), od ranije su povrijeđeni Simon Kjer i Samu Kastiljeho, dok su Ismail Benaser i Frank Kesi sa reprezentacijama na afričkom Kupu nacija.

Klub sa San Sira ipak je i kao takav uspio da nađe put do pobjede nad "vučicom", a u tome su mu umnogome pomogli njeni igrači, koji su u ranoj fazi meča napravili dvije greške – za isto toliko pogodaka milanskog tima.

Drugi put u posljednja četiri međusobna duela Milan je postigao bar tri pogotka protiv Rome. Prvi je bio djelo Olivijea Žiru, a nepisano pravilo je da kad Francuz pogodi ove sezone - Milan pobjeđuje.

Veteranu "trikolora" ovo je bio četvrti meč u Seriji A na kojem je zatresao mrežu rivala – i četvrti put je njegova ekipa došla do pobjede.

U osmom minutu je silovito šutirao Teo Ernandez, a lopta je u šesnaestercu, na putu ka Ruiju Patrisiju, okrznula ruku Temija Abrahama.

Nakon gledanja snimka, dosuđen je penal koji je Žiru pretvorio u gol, a samo devet minuta kasnije, Milan je kaznio novu veliku grešku gostujućih igrača.

Rodžer Ibanjez je pogriješio u želji da vrati loptu golmanu, Žiru pogodio stativu, da bi odbijenu loptu u gol poslao Žunior Mesijas.

Izvor: EPA-EFE/MATTEO BAZZI

Romu je probudio Nikolo Zaniolo, čija dva udarca je, nakon šokantnog početka gostiju, odbranio Majk Manjan. Istina, u drugom navratu loptu je ka Francuzu skrenuo Abraham, koji se za skrivljeni penal iskupio četiri minuta prije kraja poluvremena.

Poslije kornera, šutirao je Lorenco Pelegrini, a mladi engleski napadač ponovo skrenuo loptu i prevario francuskog čuvara mreže.

U drugom poluvremenu "sijevalo" je i na jednoj i drugoj strani.

Mogla je Roma do izjednačenja, ali i Milan do ubjedljivijeg vođstva, ali se rezultat nije mijenjao do 82. minuta, kada je pobjedu Milana praktično ovjerio Rafael Leao, "zakucavši" loptu u mrežu nakon što je pobjegao odbrani Rimljana i našao se sam ispred portugalskog golmana.

Šest minuta ranije, prvi put na meču promijenilo se i brojno stanje na terenu jer je na "hlađenje" zbog drugog žutog kartona morao Romin Rik Karsdorp.

U sudijskoj nadoknadi, "pocrvenio" je Đanluka Manćini zbog faula nad Leaom za penal, koji u gol nije pretvorio Zlatan Ibrahimović, koji je u ovom duelu u igru ušao sa klupe, u 78. minutu.

SERIJA A - 20. KOLO:

Sampdorija - Kaljari 1:2 (1:0)

/Gabijadini 18 - Dejola 55, Pavoleti 71/

Lacio - Empoli 3:3 (1:2)

/Imobile 14, Milinković-Savić 66, 90+3 - Bajrami 6 penal, Zurkovski 8, Di Frančesko 76/

Specija - Verona 1:2 (0:0)

/Erlić 85 - Kaprari 59, 70/

Sasuolo - Đenova 1:1 (0:1)

/Berardi 55 - Destro 6/

Milan - Roma 3:1 (2:1)

/Žiru 8 penal, Mesijas 17, Leao 82 – Abraham 41/

Juventus - Napoli (20.45)

Odgođeno:

Bolonja - Inter

Atalanta - Torino

Salernitana - Venecija

Fiorentina - Udineze