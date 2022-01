Bukti rat, dva velikana se bore za Vlahovića: Utrkuju se ko će dati više, a evo šta on želi!

Ne žuri mu se, a takođe se Vlahoviću ne mijenja ni liga u kojoj igra.

Izvor: Profimedia

Juventus i Arsenal su zaratili oko Dušana Vlahovića! "Tobdžije" su ponudile 70.000.000 evra za srpskog napadača, ali "stara dama" želi da iskoristi to što Vlahović želi da ostane u Italiji.

Kako sada prenosi "Tutosport" sportski direktor Juventusa Federiko Čerubini je spreman da ponudi 60.000.000 evra za Vlahovića, ali bi uz to dodao velike bonuse, što bi moglo da nadoknadi tih deset miliona razlike.

Vlahović je do sada u Seriji A postigao 17 golova i želio bi da nastavi sjajnu formu koja je krenula prošle sezone, a kako javljaju Italijani smatra da bi za to najbolji bio ostanak u Italiji.

Iako ga Juventus i Arsenal žele u januaru on nema namjeru da mijenja klub prije kraja sezone. Sa jedne strane to odgovara Fiorentini jer će imati špica do kraja sezone, ali sa druge strane on ima samo još godinu i po dana važećeg ugovora i zbog toga će mu padati cijena do leta.

Trenutno Vlahović pauzira jer je zaražen virusom korona.