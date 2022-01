Ibrahimović se oglasio o Novaku! Zlatan progovorio i o vakcini, evo zašto je on primio!

"Svako mora da ima svoje mišljenje", rekao je Ibrahimović

Novak Đoković prošao je ove zime agoniju u Australiji, gdje je lišavan slobode i na kraju deportovan. Dok odmara od tog mučenja i dok svakodnevno stižu vijesti o tome da li će biti potrebno da se vakciniše za Vimbldon i Rolan Garos, u Noletovu odbranu stao je njegov prijatelj, legendarni Zlatan Ibrahimović.

Napadač Milana dao je u nedjelju izjavu koja je odjeknula u francuskim medijima, za koje je govorio promovišući svoju novu knjigu "Adrenalina".

"Novak Đoković? Pitanje vakcinacije zbog zdravstvenih razloga nije isto kao kada to zahtijevaju da neko uradi zbog teniskog turnira. Svako mora da ima svoje mišljenje", izjavio je Ibrahimović.

"Onaj ko primi vakcinu, to uradi jer vjeruje u to i jer vjeruje da je ona efikasna protiv bolesti. Svako ima svoje mišljenje. Ljudi ne bi trebalo da budu prinuđeni da se vakcinišu da bi mogli da odu na posao. Ja sam se vakcinisao jer vjerujem da me vakcina štiti, a ne da bih mogao da igram fudbal. To su različite situacije", dodao je Šveđanin.