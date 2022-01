Živković sa Zvezdom ima dva cilja! Rišairo se oglasio: Samo da se ne povrijedim, golovi donose samopouzdanje

Rišairo Živković se javio sa priprema i želi da osvoji titulu sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN PRESS

Započela je Crvena zvezda pripreme za nastavak sezone. Glavni cilj ekipe Dejana Stankovića je da prestigne prvoplasirani Partizan.

Krenuli su i sa mečevima, pa su tako remizirali sa Mariborom (1:1). Gol je postigao Ohi, novo pojačanje kluba, a jedan od onih koji je iskoristio minute bio je Rišairo Živković.

Poslije prve utakmice pričao je za zvanični sajt kluba, kako o svojoj partiji, tako i o igri mlađih igrača koji su dobili šansu.

"Što se tiče utakmice, igrao sam dobro, premda nisam imao neke veće šanse i prilike, ali to i nije toliko bitno. Generalno gledano zadovljan sam svojom igrom", počeo je Živković.

Zatim je pohvalio mlađe saigrače.

"Moglo se primijetiti da je drugo poluvrijeme bilo bolje i izgledalo je dosta lakše na terenu, s obzirom na to da su mlađi saigrači puni energije i željni dokazivanja. Veoma su dobro igrali i pokazali da mogu izuzetno da doprinesu ekipi."

Ovao je izgledao meč sa Mariborom:

Nije se Rišairo previše dobro pokazao u prvom dijelu, ali ističe da je to zbog problema sa povredama. Sada, međutim, tvrdi da je zdrav.



"Od početka redovno treniram i fizički sam dobro. Najvažnije je da nisam povrijeđen. Posljednjih četiri meseca sam konstantno imao nekakve povrede tako da me veoma raduje to što sada mogu da redovno treniram sa saigračima."

Na treninzima trese mreže, nada se da će to uspejti i na zvaničnim mečevima.

"Za mene je bitno da se na ovim pripremama ne povrijedim, jer kao što sam već rekao u posljednjem periodu nisam uvijek mogao da pomognem treneru i ekipi. Što se samopouzdanja tiče, uglavnom mi golovi na treninzima pomažu u tome, jer svaki pogodak je bitan za samopouzdanje. Zadovoljan sam dokle smo stigli sa treninzima i nadam se da ćemo nastaviti kao i do sada."

Na kraju je istakao šta su za njega glavni ciljevi sa Zvezdom u nastavku sezone.

"Osvajanje titule kao i nastavak učešća u Ligi Evrope su ogromni motivi za sve nas. Radimo mnogo i moramo dati sve od sebe kako bismo osvojili titulu ove godine. Sada imamo dosta vremena da radimo na sebi i da se što bolje pripremimo za proljećni dio sezone", završio je Živković.