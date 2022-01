Futsal "zmajevi" porazom završili učešće na istorijskom EURO 2022: Ne možemo reći da smo zadovoljni bez osvojenog boda

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Amsterdamu od Azerbejdžana sa 4:2 u trećem susretu šampionata Evrope 2022.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Iako je bh. tim bio konkretniji na početku i imao više pokušaja, Azerbejdžanci su do prednosti došli u sedmom minutu odličnim šutem Bolinje sa distance. Prije toga Bilal Jelić je imao tri dobra pokušaja, Marijo Aladžić jedan, a Josip Bošković dva od kojih je jedan završio na stativi golmana Rovšana Husejnlia. Na 2:0 povisio je Eduardo u 11. minutu.

Dalo minut kasnije pravi prekršaj u šestercu nad Aladžićem i dosuđen je penal za bh. tim koji je u gol pretvorio kapiten Anel Radmilović. Do kraja prvog poluvremena oba tima su imala nekoliko pokušaja sa distance, ali se rezultat više nije mijenjao.

U nastavku nakon prvih deset minuta nije bilo golova iako su obje ekipe imale svoje šanse. Igrač Azerbejdžana Felipinjo zbog prekršaja dobija drugi žuti karton u 31. minutu, te je bh. tim naredne dvije minute imao igrača više u polju. Iskoristili su izabranici Ive Kreze brojčanu prednost, te je Nermin Kahvedžić u 32. minutu izjednačio rezultat na 2:2.

Ipak, radost nije dugo trajala jer je već u sljedećem minutu Rafael Vilela pogodio za 3:2, da bi u posljednjem minutu Galo pogodio za konačnih 4:2, prenio je zvanični sajt FS BiH.

Selektor Ivo Krezo je najprije čestitao Azerbejdžanu na pobjedu, ali i svojim igračima koji su ostavili srce na terenu i malo je nedostajalo da osvoje prvi bod u istoriji bh. futsala na prvenstvu Evrope.

"Pokušali smo doći do bodova, nismo uspjeli. Ostaje žal, mislim da smo zaslužili barem bod, ali to ostaje za neku drugu priliku, neko drugo prvenstvo. Imali smo dobru igru u prvom poluvremenu, nakon nekih loših reakcija primamo dva gola, protivnik nas je kaznio. Uspjeli smo se vratiti, dati gol. To smo priželjkivali jer je ostalo još dosta vremena do kraja. Pokušali smo i sa igrom golman-igrač, nismo uspjeli da postignemo izjednačujući gol. Na kraju individualna greška i primamo četvrti gol. Hvala još jednom igračima, hvala i našoj publici koja je došla u velikom broju, a ja se nadam da smo ostavili dobar utisak i da ih nismo razočarali", rekao je selektor Krezo o utakmici, a potom se osvrnuo na nastup na Evropskom prvenstvu.

"Da kažem da smo zadovoljni, ne možemo reći. Nismo osvojili niti jedan bod. Ovo nam je prvo Evropsko prvenstvo, vidjelo se da nemamo iskustva na ovom nivou. Pojedinim dijelovima utkamica možemo biti zadovoljni, ali to je malo za ovo takmičenje. Ja se nadam da će igrači još bolje raditi u svojim klubovima i da na ovakvim utakmicama i u kvalifikacijama budu još jači, bolji i onda se ne trebamo bojati"

Golman "zmajeva" Stanislav Galić je očekivao težak meč protiv iskusnog rivala.

"Odigrali smo dobro, pogodili smo dva puta, kasnije smo pokušali da se vratimo u meč, ali Azerbejdžan je ponovo poveo i teško se bilo vratiti poslije toga. Oni su iskoristili to svoje iskustvo i stigli do pobjede. Ovo je istorijski nastup. Veliki je uspjeh i sam odlazak na Evropsko prvenstvo. Vidjeli smo gdje smo griješili, sada znamo te stvari i možemo u narednim kvalifikacijama da sve to ispravimo", dodao je Galić.

Bosna i Hercegovina: Stanislav Galić, Blago Gašpar, Bilal Jelić, Marijo Aladžić, Nermin Kahvedžić, Darko Milanović, Almedin Bundavica, Josip Sesar, Davor Arnautović, Srđan Ivanković, Anel Radmilović, Josip Bošković, Kristijan Pantić, Samir Gosto. Selektor: Ivo Krezo

