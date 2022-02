Zvezda mi je bila san kad sam bio dijete... više nije! Matić kritikovao tim sa "Marakane": Gdje su vam mladi igrači?

Htio je da igra za Crvenu zvezdu, ali se neće vratiti u klub u kome je ponikao i koji ga se odrekao.

Srpski fudbaler Nemanja Matić (33) imao je vrlo neobičan put. Odbacili su ga Crvena zvezda i Partizan, pa je preko Slovačke stigao do dresa tri giganta - Benfike, Čelsija i Mančester junajteda.

Sada je već u veteranskim godinama i ne krije da razmišlja o trenerskoj karijeri, a da li bi možda pred kraj mogao da se vrati u Srbiju i zaigra kod nekog od "vječitih"? U jednom podkastu otkrio je da se to sigurno neće desiti, dok je ranije ostavio mogućnost da karijeru završi u svom Ubu.

"Tad mi je pomogla familija... Bilo je teško, igrao sam u Zvezdi kao klinac četiri i po godine, pa onda u Partizanu nekoliko sezona, a u oba kluba su mi rekli da nisam dovoljno dobar i da idem", kazao je Matić.

"Morao sam nazad kući, bilo je teško..."

Matić je kao 16-godišnjak igrao za Jedinstvo iz Uba, pa je preko Kolubare stigao do Košica. Primijetili su ga skauti Čelsija i doveli 2009. godine, ali su shvatili kakav je fudbaler tek 2014. pošto su ga otkupili od Benfike za 25 miliona evra. Sa "plavcima" je dominirao, a posljednjih pet sezona je u Junajtedu.

Da li mu nedostaje Srbija i da li će se ikada vratiti u Crvenu zvezdu da odigra bar jedan meč?

"To mi je bio san da odigram jednu utakmicu za Crvenu zvezdu, ali to se nije desilo. To je život. Nekada moraš da prihvatiš da te ne žele i da vidiš šta možeš, da im pokažeš da su pogriješili. Ne, neću se vratiti, to mi je bio san kad sam bio dijete. Sad da se vratim ne bi bila ista motivacija. Možda moj sin bude igrao za Zvezdu, ne moraš sve u životu da uradiš...", iskreno je poručio Nemanja Matić za podkast "Poet & Vuj".

Nemanja Matić kaže da mu je omiljeni srpski fudbaler Dejan Savićević, da mu se od mlađih najviše dopada Dušan Vlahović, ali poručuje da u domaćoj Superligi ne igra mnogo igrača mlađih od 25 godina.

"To je problem srpskog fudbala. Ne igra mnogo mladih, ne dobijaju šansu, žao mi je zbog toga", kazao je Matić.

"Zvezda je igrala dva puta Ligu šampiona u posljednje četiri godine i nisam vidio mlade igrače. Treba da im daju šansu jer tako se razvija fudbal. Ako jedan Mejson Grinvud od 17 godina igra za Junajted... Imamo velike talente u Srbiji koji mogu da igraju za Zvezdu ili Partizan."

Bivši srpski reprezentativac je dodao i da je pažljivo pratio meč baraža između Portugala i Srbije, a da je "orlovima" pomagao tako što je "tukao" Bruna Fernandeša i Kristijana Ronalda na treningu.