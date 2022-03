VAR nije trebalo da se uključi kod penala za Partizan! Sudijski analitičar dao svoj sud: Ovo za mene nije faul!

Sudijski analitičar Zdravko Jokić dao je svoju procjenu situacije u Subotici na meču Partizana i Spartaka.

Penal za Partizan u finišu meča u Subotici donio je mnogo tenzije u srpskom fudbalu, a nakon što je svoje mišljenje o tom jedanaestercu dao Dejan Stanković sada smo čuli i mišljenje sudijskog analitičara.

Iskusni Zdravko Jokić je prije svega objasnio da prema njegovom mišljenju ovdje nije trebalo ni da se gleda VAR. Ali prvo je objasnio šta bi se desilo da je iz akcija koje su uslijedile neko od timova postigao gol.

"Ovdje je sudija blizu, iz pozicije gdje može da vidi kontakt. Lukić ne svira i proći će 37 ili 38 sekundi i tada će se javiti i VAR. Možda se VAR i javio ranije, međutim mora da se sačeka prvi prekid. Ništa ne bi važilo jer se vraća na ovaj slučaj! To su one situacije da ako se prekršaj desio, sve ono poslije se poništava", otkrio je on gostujući na TV Arena sport.

A onda je objasnio zašto po njegovom mišljenju nije trebalo zaustavljati igru i pozivati se na VAR analizu.

"Ovdje je došlo do procjene sudije da nema prekršaja. Glavni sudija je procijenio da nema prekršaja. Sam kontakt koji je bio ne spada u prekršaje očigledne i jasne greške sudije. Da je sudija i dosudio kazneni udarac VAR ne treba da se miješa. Kao što nije trebalo da se miješa i kada nije dosudio. Ovdje je stvar sudije. Bio je kontakt koji sudija cijeni da li je kontakt bio takav da onemogućava igrača da igra. U kojim uslovima je došlo do kontakta i kog intenziteta je taj kontakt", objasnio je Jokić.

Prije svega VAR nije trebalo da bude u funkciji jer ovo nije jasna greška sudije.

"VAR nije trebalo da se uključi jer to nije jasna i očigledna greška sudije. Vjerovatno kada bi nekoliko ljudi gledalo ne bi postigli konsenzus", pojasnio je Jokić.

Što se njega tiče, prekršaja nije bilo.

"Ovo za mene, kao i za sudiju nije prekršaj. Kontakt nije u toj fazi da je igrač onemogućen da nastavi da igra. UEFA je rekla da treba izbjegavati sviranje prekršaja na cijelom terenu, mekanih, soft", dodao je on.

A onda je prokomentarisao i situaciju u kojoj je u 45. minutu Partizan tražio penal zbog igranja rukom defanivca Spartaka u 16 metara.

"Ovdje je u prvom momentu ruka uz tijelo, a ruka se povlači od udarca lopte. U svakom slučaju ruka je bila u prirodnom položaju kad je udarac izveden, nije napravila pokret prema lopti nego je inercijom sklanjana i to je dobra procjena sudije Lukića."

Sudiji je zamjerio na faulu koji je dosudio poslije pada Rikarda na 20 metara od protivničkog gola.

"Koliko god je dobra prva odluka, ovdje se ne bih složio sa Lukićevom odlukom. Vidjećemo da je Milošević izbio čistu loptu i poslije toga je došlo do kontakta. Igrač Partizana poslije toga pada preko njegove noge i to je greška sudije", smatra on.

Na kraju je pohvalio sudiju i za reakciju kod koškanja igrača nakon kraja meča.

"Sudije ne treba da ulaze među igrače nego treba da budu sa strane. Oni evidentirtaju igrače koji su učestvovali u konfrontaciji. Tako da je ovdje sve u redu", završio je Jokić.

