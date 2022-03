Ja sam oduševljen, on će da zamijeni Ivanića i Kataija: Stankovića obradovala pojačanja, ali jednu stvar bi promijenio!

Ne može to da prežali...

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je gostujući na TV Arena sport pričao o penalu dosuđenom za Partizan u meču sa Spartakom, problemima svog tima, ali i o nekim novim pojačanjima.

Osvrnuo se na Nemanju Motiku 18-godišnjeg vezistu koji je kao veliko pojačanje stigao iz Bajerna.

"Momak koji će sigurno biti jedna prirodna zamjena Saleta Kataija i Miće Ivanića. Momak koji koristi obje noge, ima kulturu rada, on raste iz treninga u trening, ja sam stvarno oduševljen i pozitivno iznenađen njegovim kvalitetima. On polako ulazi u ritam i dobijaće sve veću minutažu", ispričao je on.

Takođe se dotakao Andrije Radulovića, koji se sprema za promjenu pozicije i pomjeranje na lijevog beka.

"Gledamo da radimo sa Radulovićem i Stankovićem. Radulovićeva je cijela lijeva strana, a na nama je da izmjerimo gdje će da nam da najviše, a da nam ne pravi problem. Sigurno da je pozicija lijevog beka veća odgovornost za nekoga ko je bio ofanzivniji. On može dvadesetak puta kao Rodić da centrira jer ima sjajnu lijevu nogu", objasnio je Stanković.

Pomenuo je i svoj rad sa Mirkom Ivanićem i njegove sjajne igre otkako je Stanković preuzeo ekipu.

"Mića u zadnje dvije godine igra strašan fudbal, fenomenalan fudbal. Mislim da on može da igra u svakoj ekipi Lige petice. On raste svaki dan, a šta je trebalo za njega? Malo strpljenja, pažnje, da mu se da na važnosti. Da se posvetiš jednom fenomenalnom čovjeku", objasnio je Stanković.

Tema je morao da bude i Ohi Omoižuanfo, koji je od dolaska u klub na pet mečeva dao četiri gola.

"Ohi je fenomenalan, uklopio se, došao je spreman i dobro se snašao. Momak koji živi za fudbal i svi su ga zavoljeli. Presrećan sam zbog njega i Pićinija koji su dobili poziv za reprezentaciju", zaključio je Stanković

Na kraju, kada su ga pitali šta bi u svojoj karijeru u Zvezdi promenio, imao je samo jednu stvar na umu.

"Promijenio bih taj nerešen rezultat protiv Surdulice 1:1, a taj rezultat nas je odvojio na "minus 5". Ali uspjeli smo da otvorimo opet prvenstvo, da ga vratimo na "minus 2"", zaključio je Stanković.

