Bićemo hrabri, a ne ludi - Stanković vjeruje u tim! Zvezdi treba čudo, ali još nije kraj!

Crveno-bijeli će imati nevjerovatno težak posao protiv škotskog tima u Beogradu.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Rendžersa (3:0) u Glazgovu i imaće veoma težak zadatak naredne nedjelje. Ipak, trener Dejan Stanković - koji je nakon meča branio igrače, optimista je i vjeruje da će njegov tim u beogradskom meču moći da parira škotskoj ekipi.

O tome je govorio i na konferenciji za meč, kada je bilo riječi i o spornim odlukama u kojima je učestvovao VAR,

Škotski novinari su zaključili da je meč bio mnogo neizvjesniji nego što rezultat pokazuje, sa čim je Stanković mogao da se usaglasi.

"Slažem se, utakmica je bila izjednačenija od rezultata. Bilo je dinamično, jako. Možda smo zaslužili poraz, ali ne ovakvim rezultatom. Momci su bili fenomenalni, igrali su bez straha pred punim stadionom, protiv dobre ekipe. Mislim da smo zaslužili gol, centrimetri su odlučivali. Prečka Kange, ofsajdi Kataija... Sreća nije bila na našoj strani, iako to ne umanjuje pobjedu Rendžersa. Mislim da će nam se ovo vratiti do kraja sezone jer su momci bili pravi, odlučni i hrabri", rekao je Stanković.

Crveno-bijelima su poništena tri pogotka, Mekgregor je odbranio penal Kataiju, a Stanković je zadovoljan igrom svog tima. smatra da je ekipa dobro stvarala šanse da ovom meču.

"Mislim da su to sve bile naše akcije, nešto što smo napravili. Iz igre smo došli do tri poništena gola, do penala. Moramo bolje da branimo prekida. Može da mi bude krivo, ali nisam razočaran. Zaslužili smo da se nešto okrene na našu stranu. Imao sam ironičan osmjeh jer nismo naplatili hrabrost. Bili smo stvarno dobri, bili smo jaki i žao mi je momaka koji su zaslužili da postignu gol", dodao je trener.

Da li je nakon ubjedljivog poraza sve gotovo ili Crvena zvezda može do preokreta i prolaska u narednu fazu?

"Dokle god možemo! Ja želim pun stadion kod nas. Iz srca, ovom prilikom želim da dođu, da napunimo Marakanu. Fudbal je čudna igra, nikad se ne zna. rani gol, mala konfuzija kod njih. Ipak, teško je, imamo manje šansi nego da smo dali gol. Ja vjerujem u svoj tim, u svoj klub i svoje navijače.

Što se tiče izlaska iz igre Aleksandra Kataija, nije postojala rasprava oko same promjene. Zvezdin ofanzivac ostao je na terenu da bi izveo slobodan udarac, a to nije udario.

"Nije bio problem sa izmjenom Kataija, uradio je ono što se od njega tražilo. Praktično je dao dva gola, žao mi je zbog njega. Znam koliko daje sebe i kako poštuje ovaj tim. Pričali smo samo zašto nije šutnuo slobodan udarac. Rekao sam mu 'uzmi to, šutni ti, Ben će sljedeći', ostavio sam ga zbog toga. Ništa drugo nije bilo, nije bio ljut", pojasnio je Stanković.

Srpski šampion mučio je muku sa prekidima na Ajbroksu...

"Znali smo da imaju dobrog izvođača prekida, da lopte šalje tamo gdje želi. Samo nam je bilo potrebno malo više hrabrosti da napadnemo tu loptu. Tajming skakanja i duela prije skoka mora biti bolji. Ako ne možemo da branimo dobre skakače, moramo da ih zaustavimo prije nego što skoče. Pričali smo, ali dešava se..."

Stanković je ironično aplaudirao nakon dosuđenog penala za Rendžers, a kasnije je pojasnio šta se tu desilo.

"Nisam razumio situaciju, jer nisam imao dobar ugao kod penala da vidim šta se desilo. U prvi mah sam mislio da je možda neko igrao rukom. Međutim, to je lagani kontakt, VAR je zvao, a opet je sudija bio blizu i vidio šta se dešava. Aplauz je bio ironičan, ali utisak je da nas je penal 'isjekao'. Međutim nastavili smo dalje", dodao je trener crveno-bijelih.

Iako je poraz ubjedljiv, nema predaje! Crvena zvezda će i u Beogradu biti ofanzivna, kao sinoć u Glazgovu.

"Bili smo ofanzivni danas, a bićemo i u revanšu, to je kalkulisani rizik. Imali smo danas dva špica, polušpic Katai, a Kanga i Ivanić unutarnji vezni, i iz toga je došlo nekoliko izglednih prilika. Siguran sam da ćemo biti hrabri, ali ne i ludi. Utakmica traje 90 minuta, a rani gol može sve da promijeni", rekao je trener Zvezde.

Šta je Stanković rekao fudbalerima nakon meča?

"Imali smo kratak sastanak i rekao sam im da sam ponosan na njih i da nemam šta da im zamjerim. Sve su to detalji - prekid, dobra lopta, skok, poništeni golovi. Fudbal je igra, a u životu postoje i druge stvari kao što su zajedništvo i vjera da ne klonemo duhom. Nemamo razloga, vratiće nam se ovo, a znamo gdje možemo da budemo bolji i vjerujte mi da smo izvukli pouke, te da ćemo iz ovog izaći jači. Boli način na koji smo izgubili, jer smo zaslužili jedan ili dva gola, da budemo blizu istorije i odemo dalje", zaključio je Dejan Stanković.