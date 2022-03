Ovo je jasan znak koliko je Ronaldo nepoželjan u Junajtedu: "Ozdravio" je, a trener ga je diskretno precrtao za derbi

Kristijano Ronaldo je sve dalje od važne uloge u Mančester junajtedu.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo nije igrao za Mančester junajted u gradskom derbiju protiv Sitija (4:1), a to je upalilo mnogobrojne "alarme" kod navijača najtrofejnijeg engleskog kluba.

Zvanično, Ronaldo je bio povrijeđen, a nezvanično se naljutio na trenera Ralfa Rangnika koji mu je dan pred utakmicu saopštio da neće biti u startnoj postavi. Po toj verziji događaja, Ronaldo je hitno odjurio za Lisabon, tako da ni sa tribina nije pružio podršku svojim saigračima...

U međuvremenu, Kristijano Ronaldo (37) je ozdravio i trener Ralf Rangnik je potvrdio da je "fit" za predstojeći meč sa Totenhemom, međutim između redova je provukao da to ne znači i da će igrati.

Nije tajna da se Ronaldo ne uklapa u Rangnikove zamisli, ne može u tim godinama da odgovori na presing koji zahtijeva od napadača, pa je tako portugalski napadač veliki broj utakmica počeo sa klupe. Nije mu bilo pravo zbog toga, ali to je i način da mu saopšte da je višak.

"Nisam pitao Ronalda da li je srećan u Mančesteru - sada je potpuno zdrav, juče je trenirao i vidjećemo još u kojoj formaciji ćemo igrati sutra", poručio je Rangnik na konferenciji za medije.

S obzirom na to da Antonio Konte i njegova ekipa sjajno igraju derbije, i koriste svaki propust, sve je izvjesnije da će Ronaldo sjediti na klupi na "Old Trafordu". To nije nešto što voli i zbog čega je došao u Mančester junajted, ali izgleda da se i njegova karijera polako približava kraju.

Bez obzira na to kakva je "mašina", taktika trpi zbog njegove neaktivnosti bez lopte, dok ni napadački učinak nije tako izražen kao što smo navikli prethodnih sezona: postigao je 15 golova na 31 meču u svim takmičenjima.

Zato se sve više priča da će od ljeta igrati u Sjedinjenim Američkim Državama.

