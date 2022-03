Mi ćemo biti duplo bolji, a sad ću da vam kažem i zašto! Deki držao bukvicu o Marakani, pa traži od Pavkova gol za 1:0

Dejan Stanković je optimista pred meč sa Rendžersom.

Izvor: YouTube/Zvezda TV/Printscreen

Crvena zvezda je odigrala vrlo dobar meč u Glazgovu, ali to se nikako ne vidi kroz rezultat. Izgubili su 3:0, a na fudbalerima Dejana Stankovića je da se iskupe u Beogradu kako se iz ovog dvomeča ne bi pamtila tri poništena gola, promašen penal i još sijaset propuštenih šansi...

Iako je Rendžers slavio relativno ubjedljivo - sve je u rukama Crvene zvezde koja će ih u četvrtak u 18.45 dočekati na svom stadionu "Rajko Mitić" i to sa punim tribinama.

"Rekao sam u Glazgovu - Zvezda je odigrala dobru i korektnu utakmicu, jesmo pogriješili kod prekida, ali je u polju to bio egal. Vratili smo se sa tri primljena gola, ali zaslužili smo da damo bar jedan ili dva. Nada posljednja umire i s obzirom da igramo u Beogradu i da znamo kakva nas podrška čeka - jedan rani gol bi mogao da promijeni", rekao je Dejan Stanković i dodao da se nada da će im se "vratiti" za promašaje u Glazgovu.

Stanković je poručio da je bilo malo utakmica tokom igračke karijere u kojima se vratio iz deficita od tri gola, ali da se fudbal u međuvremenu promijenio i da se on prije svega uzda u svoje igrače i "Marakanu".

"Vraćali smo se u meču u Superkupu, od 0:3 do 4:3 protiv Rome sa Interom, pa Šalke... Mi smo dobri i rastemo iz meča u meč. Hoćemo da izađemo jako i da napravimo pritisak na Rendžers. Kao što smo mi napravili kiks, tako da se i njima desi", poručio je Stanković.

Zašto je "Marakana" toliko važan faktor? Stanković je na ovo pitanje odgovorio novinarima iz Velike Britanije na srpskom, a našalio se i poručio portparolu Miljanu Miloševiću da će mu čestitati ako uspije da prevede.

"Ovaj stadion šalje igrače Zvezde dva puta jače nego što su inače. Taj adrenalin, taj huk, to su isti ti navijači koji su bili u Glazgovu. Marakana zato neće uplašiti Rendžers jer igraju u sjajnoj atrmosferi, ali će Rendžers imati dva puta jačeg protivnika...", rekao je Stanković i potom bio zadovoljan prevodom.

Stanković je tokom igračke karijere u Zvezdi imao dvije velike pobjede od 4:0 (protiv Partizana i Kajzerslauterna), ali je poručio da se od tada fudbal promijenio i potom elaborirao zašto je sada teže doći do tog rezultata.

MILAN PAVKOV "Pritisak uvijek postoji, ali ako se prihvati na pravi način to ti pomogne da odigraš bolje. Ako se ostvari rezultat za nas, onda smo svi junaci. Nije bitno da li ću to biti ja ili neko drugi. Ja se nadam da su Škoti potrošili svu sreću u Glazgovu, a da će se nama vratiti manjak. Jako nam znači podrška i što su svi uz nas, imali smo dosta šansi tamo, samo da se ponovi partija i da realizujemo šanse koje tamo nismo - može da bude svašta."

"Fudbal se promijenio, igra se brže, jače i direktnije, sve ekipe su spremnije. Dosta se to promijenilo od 2010. godine, sjećate se čuda iz Lige šampiona, dešavaju se i dalje, ali mi nemamo šta da izgubimo. Nećemo biti glupi da idemo grlom u jagode. Gledaćemo da stvar 50-50 okrenemo u našu korist. Biće to kalkulisani rizik. Ako nam se posreći i damo gol iz druge-treće šanse, da li to može sve da promijeni... Zvezda već pet godina gradi nešto, imamo dobru podršku, jeste da je ovo bio moj prvi posao, ali imamo hemiju i izaći ćemo hrabro, budite sigurni", naveo je trener Zvede.

Uz njega je na konferenciji za medije bio i Milan Pavkov, potvrdio je Stanković da će napadač početi meč protiv Rendžersa, a potom mu je poručio da očekuje da postigne prvi gol.

"Bio bih zadovoljan da u 60. minutu imam prednost 1:0 i za to će da se pobrine Pavkov. Teže je sada u fudbalu napaviti takve iskorake kao protiv Kajzerslauterna, ali igra u Glazgovu mi uliva povjerenje i samopouzdanje da možemo da iznenadimo", zaključio je Stanković.

Podsjetimo, meč između Crvene zvezde i Rendžersa igra se u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić", a već da je jasno da će cijeli stadion biti popunjen do posljednjeg mjesta.

(MONDO)