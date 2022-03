Piksi završio konferenciju, pa stao - nije mogao da odoli: Sve se završilo, ali morao je da progovori o Zvezdi!

Selektor Srbije je morao da se oglasi povodom meča na "MarakanI".

Izvor: MONDO/Nebojša Marković/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je pobijedila Rendžers na domaćem terenu, ali 2:1 na "Marakani" nije bilo dovoljno da se dođe do četvrtfinala Lige Evrope. Rendžers je sa 3:0 u prvom meču imao dovoljnu zalihu, a mečeve dvomeča gledao je i selektor Srbije.

Dragan Stojković Piksi je pred mečeve nacionalnog tima sa Mađarskom i Danskom odvoio vrijeme da pohvali Strahinju Erakovića, ali i da se osvrne na kompletan dvomeč. Kao što i statistika kaže - Zvezda je bila mnogo bolja od rezultata!

"Velika šteta, prošao je po meni srećniji tim, ali Dekiju i igračima Zvezde stvarno čestitam na hrabroj igri. Nisu zaslužili da ispadnu, ali to je fudbal. Po meni ta prva utakmica koja je bila onako nezasluženo visoki poraz, kad čovjek koji nije gledao vidi 3:0, misli da su ih razbili, ali nije to tako bilo. Iz nekog mog ugla i skromnog fudbalskog mišljenja, sinoćna utakmica bila je prava i svaka čast. Ide nam fudbal u dobrom pravcu, realno", rekao je selektor Srbije.

Kada je on bio igrač nešto slično se desilo u dvomeču sa njemačkim Kelnom, ali nije do kraja želio da povuče tu paralelu Stojković.

"Ne znam, možda slično, ali da ti se dese ovakvi pehovi, mali ofsajdi, promašeni penal, promašene šanse sinoć da te koštaju... Zaista je bilo jako blizu da bude 2:0 poluvrijeme i da bude totalno otvoreno do kraja, ali bez obzira, ono što sam vidio - ne da sam zadovoljan, već sam prezadovoljan", naglasio je Stojković.

Kao i Dejan Stanković i selektor Srbije je bio zadovoljan što su igrači Zvezde do kraja "grizli" za pobjedu.

"Došla je na kraju ta Pirova pobjeda, potpuno zaslužena, ali kakva god da je - to je pobjeda. To je sve dobro za srpski fudbal i imamo čime da se ponosimo", zaklučio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!