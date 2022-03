Vasoski: Bh. liga jača od makedonske, ali tereni su očajni - samo na dva-tri stadiona moguće je igrati fudbal

Makedonski stručnjak na klupi Sarajeva kritikovao infrastrukturu u BiH.

Utakmicom Zrinjski - Radnik počinje treći krug takmičenja u m:tel Premijer ligi BiH, a u 23. kolu Sarajevo će ugostiti Posušje.

U posljednjih pet mečeva, tim sa "Koševa" uspio je da slavi samo jednom (protiv Leotara u Trebinju 2:0), a sada će pred domaćim navijačima pokušati da savlada Posušake i nastavi borbu za mjesta koja vode na međunarodnu scenu.

"Utakmicom protiv Posušja počinje treći krug. Ovi mečevi znaju da budu nezgodni, tako da obećavam da će naš pristup biti stopostotan. Momci su dobro radili i puni su samopouzdanja. Mislim da ćemo odigrati dobru utakmicu i da će Sarajevo, kao favorit, uspjeti da pobijedi", optimistično najavljuje Vasoski duel koji je na programu u nedjelju od 13 časova.

Na većini utakmica od dolaska Makedonca na klupu "bordo" tim stvarao je veliki broj prilika, ali je realizacija izostala.

"Nadam se da ćemo već u utakmici protiv Posušja riješiti taj problem. Slažem se da promašujemo mnogo šansi. Ali, nadam se da će na kraju sve da legne na svoje mjesto", kaže Vasoski, koji u predstojećem duelu vjerovatno neće moći da računa na povrijeđenog Adnana Šećerovića, dok je Kerim Palić suspendovan.

Detalj sa meča Tuzla siti - Široki Brijeg na Tušnju

Vasoski se zatim osvrnuo i na očajnu infrastrukturu na bh. stadionima, koja pravi velike probleme igračima, ali i trenerima.

"Bh. liga je jača od makedonske, ali je infrastruktura lošija. Imamo samo dva-tri terena na kojima može da se igra fudbal, tj. da odradiš ono što si spremao na treningu. Npr, ne možeš protiv Slobode da odigraš ono što si vježbao na našem terenu. Ali neću da to bude izgovor, to je problem svim trenerima i klubova. To mora da bude cilj, da se srede tereni", zaključio je trener Sarajeva.

Sarajevo uoči 23. kola drži četvrto mjesto sa 32 boda, pet manje od petoplasiranog Borca.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 23. KOLO:

Subota:

Zrinjski - Radnik (19.00)

Nedjelja:

Sarajevo - Posušje (13.00)

Tuzla siti - Rudar Prijedor (15.00)

Borac - Leotar (17.00)

Željezničar - Velež (19.00)

Ponedjeljak:

Široki Brijeg - Sloboda (18.00)