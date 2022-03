Bh. kadeti ubjedljivim porazom od Belgije ostali bez EURA

"Zmajići" su poraženi rezultatom 6:0.

Izvor: Promo/FSBiH

Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je ubjedljiv poraz od Belgije rezultatom 0:6. Reprezentacija naše države do 17 godina je kvalifikacioni turnir okončala na trećoj poziciji sa jednom pobjedom i dva poraza.

“Zmajići” su slavili protiv Estonije 2:1, dok su poraz od 4:1 doživjeli od reprezentacije Španije.

Bosna i Hercegovina – Belgija 0:6 (0:4)

/Agjei 7, 30, 55, Zrnić 33 ag, Montiseli 65/

Belgijanci su od prve minute krenuli vrlo ofanzivno, a do prvog gola stižu već u sedmoj minuti. Strijelac je bio Enok Agjei.

Uspjela je naša reprezentacija da zaprijeti preko Ladžeme, a prije toga i preko Jusupovića, ali do promjene rezultata nije došlo. Nakon toga uslijedila je loša igra “zmajića”, a reprezentacija Belgije stigla je do čak tri gola do kraja poluvremena.

Najprije je u 30. minuti ponovo pogodio Agjei da bi tri minute kasnije Zrnić postigao autogol. Na samom kraju prvog dijela Fofana se upisuje u listi strijelaca.

Drugo poluvrijeme nije donijelo veće promjene u igri naše reprezetacija. U 55. minuti Agjei postiže svoj treći pogodak danas, a Montiseli postavlja konačnh 0:6 i ako je Belgija imala još nekoliko prilika da dođe do gola.