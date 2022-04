Rekao sam Rikardu prije meča - daću dva gola! Heroj pobjede Partizana osjetio šta ga čeka, pa tražio uslugu od Natha

Ne postiže često golove Slobodan Urošević, ali sada je znao da je na njega red.

Izvor: MN PRESS

Partizan je dočekao TSC bez Rikarda Gomeša u sastavu, a u toj situaciji morao je neko drugi da iskoči. Ovoga puta je to bio lijevi bek crno-bijelih Slobodan Urošević.

On je postigao dva gola na ovom meču i tako bar na kratko donio prvo mjesto na tabeli svom timu Sada ističe da je srećan zbog golova, ali da mu je bitnija pobeda ekipe.

"Srećan sam zbog postignutih golova, ali najsrećniji sam jer smo nastavili ka cilju. Uvijek su ove utakmice poslije pauze teške. Idemo meč po meč i nadamo se da ćemo sve do kraja dobiti", rekao je Urošević.

Upitan je da li je istina da je prije početka meča napadaču sa Zelenortskih ostrva rekao da će dati dva gola.

"To je bilo baš pred početak meča, više kao šala, ali na kraju se ispostavilo tako. Mogao je i neki het-trik, bilo bi lijepo", prokomentarisao je on.

Jedan pogodak došao je iz slobodnog udarca poslije kratke kombinacije sa Bibarsom Nathom.

"Bilo je u dogovoru sa Nathom, on ima prioritet kod izvođenja slobodnjaka, ali ovoga puta je meni to dozvolio. Gurnuo mi je loptu i postigli smo gol", objasnio je on.

Sada je Partizan nastavio nevjerovatan niz bez poraza na svom terenu.

"Nevjerovatan niz, ali da bi uspjeli u ovome što smo naumili ima još dosta kola da se igra i moramo bukvalno svaku utakmicu da pobijedimo da bi na kraju podigli pehar", dodao je on.

Na kraju se osvrnuo na naredni meč koji će njegov tim igrati u kupu protiv ekipe Loznice.

"Specifična kup utakmica, nema popravnog, ali opet igramo na našem stadionu i mi smo Partizan, ulazimo kao favoriti i ništa osim pobjede nam ne igra", završio je on.

