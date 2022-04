"Nekim sadašnjim igračima sam skupljao lopte!" Marko Brkić predstavljen u Borcu - Dugo nisam bio ovako ispunjen i srećan

Igrač sredine terena vratio se u Borac i Banjaluku.

Vezni fudbaler Marko Brkić zadužio je crveno-plavu opremu i biće član Borca najmanje do kraja tekuće sezone.

Igrač sredine terena rođen 2000. godine u Banjaluci prve fudbalske korake napravio je u klubu iz Platonove ulice, poslije čega je zaigrao za omladince Crvene zvezde, a potom za Zvijezdu 09.

Iz kluba iz etno-sela Stanišići prešao je u tabor Mure, sa kojom je prošle godine postao šampion Slovenije.

"Dugo vremena se nisam osjećao ovako ispunjen i srećan. Lijepo je i otići negdje, ali nigdje nije kao kod kuće. Prošlo je već nekoliko godina kada sam posljednji put u omladinskim selekcijama nosio dres Borca i jedva čekam da se to desi ponovo. Već duži period sam bio na vezi sa klubom, a kada sam, konačno, riješio sve sa Murom oko papirologije, postigli smo dogovor i vratio sam se u FK Borac. Sa ekipom treniram već neko vrijeme. Svi su me odlično prihvatili, a tu ima nekih momaka koji me se sjećaju dok sam im još lopte skupljao u Borcu. Sigurno je da svi igrači imaju kvalitet čim su tu", istakao je Brkić prilikom predstavljanja u Trofejnoj sali na Gradskom stadionu.

U proteklom periodu Brkić je imao mnogo problema sa povredama.

"Sada sam maksimalno spreman. Siguran sam da nisam zaboravio fudbal i nadam se da ću uspjeti pokazati šta i koliko i mogu. Cilj mi je da pokažem svima da vrijedim, a sve ostalo neće biti problem."

Vjeruje da će na kraju sezone Borac ostvariti primarni cilj – odnosno izboriti novi nastup na evropskoj sceni.

"Borac je kao klub oduvijek bio institucija na ovim prostorima i naravno da se uvijek cilja najviši plasman. Nažalost, eliminisani smo iz Kupa BiH, ali se nadam da ćemo kroz prvenstvo izaći na evropsku scenu što je primarni cilj, a onda možda napraviti iskorak i uraditi nešto više u odnosu na prošlu godinu", zaključio je Brkić.

