Nemanja Bilbija, kapiten Zrinjskog: Kao Srbin u Mostaru, nikad nisam imao problema zbog nacionalnosti!

Pred derbi u Banjaluci između Borca i Zrinjskog, kapiten "plemića" Nemanja Bilbija, inače Banjalučanin, dao je intervju za hrvatski portal "Indeks".

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nemanja Bilbija ruši sve rekorde u m:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine i apsolutno je najbolji strijelac šampionata sa 26 postignutih golova.

Pred utakmicu u rodnoj Banjaluci, gdje će Borac od 17 časova dočekati Zrinjski, dao je intervju za zagrebački "Indeks" u kojem se između ostalog osvrnuo i na političke probleme u BiH.

Bilbija se složio da tenzije između Veleža i Zrinjskog, kao muslimanskog i hrvatskog kluba, postoje već tri decenije, ali da su otkako je on stigao u mostarski klub mnogo manje.

"Istina je da one postoje, ali nipošto ne oslikavaju pravo stanje stvari u gradu. Prije je bilo gore po tom pogledu, i između navijača i ovako. Otkad sam ja u Mostaru, stvari su mirnije, ne pamtim da je često dolazilo do velikih problema, srećom", rekao je Bilbija.

Zrinjski s ponosom nosi prefiks "hrvatski", a kapiten mu je Srbin iz Republike Srpske, koji je idol navijačima mostarskog kluba.

"Igrao sam za banjalučki Borac i Sarajevo, danas za Zrinju. To su sve ogromni klubovi za naše prilike. Meni je drago što nikad nisam osjetio da političke podjele utiču na to kako sam se osjećao. Svugdje sam osjetio poštovanje i to mi je jako važno", izjavio je Bilbija i dodao:

"Nisam nikad imao problema kao Srbin u Mostaru. Obavljam svoj posao najbolje i najčasnije što mogu. Ljudi to prepoznaju i na kraju to uvijek cijene. Izvan terena imam par mjesta na koja idem, tamo nikad nisam imao problema i to je to".

Koliko Nemanju cijene u Mostaru, dovoljno govori činjenica da su mu navijači posvetili ulicu koja vodi prema stadionu koji je nekad nosio naziv "Pod Bijelim brijegom". Nijedan drugi igrač na Balkanu za vrijeme aktivne karijere nije zaradio takvu počast. Naravno, nije riječ o zvaničnoj odluci gradskih vlasti, ali ovaj simpatični gest pokazuje kakav status uživa kod navijačima Zrinjskog.

