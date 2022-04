Crnogorac ščepao zvijezdu Sitija za kosu: Izbio haos u Madridu, Savić kao izbacivač - sam protiv svih! (VIDEO)

Pogledajte veliku gužvu na kraju meča Sitija i Atletika.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Mančester siti je prošao u polufinale Lige šampiona, ali je Atletiko Madrid natjerao Pepa Gvardiolu i njegove igrače dobro da se "preznoje" u revanšu u Španiji gdje se igralo preko 100 minuta!

Na kraju nije bilo golova, ali jeste drame. Posebno se zakuvalo pred nadoknadu vremena kada je Fil Foden bio u prodoru, a Felipe ga je oborio i potom "potkačio", da bi nakon toga nastala velika gužva na terenu pošto je Stefan Savić pobjesnio na Engleza i pokušao da ga podigne sa zemlje.

Smatrao je snažni Crnogorac da je Foden simulirao prekršaj i da krade vrijeme, pa je burno prišao mladom engleskom fudbaleru i počeo da mu "očitava" lekciju.

Odmah je znao Foden da je izvukao crveni karton za Felipea, međutim tek tada kreće haos. Gundogan je krenuo na Savića, da bi Crnogorac potom pokušao da se obračuna sa pola Mančester sitija. Žestoko je zgrabio Akea, dok su ga njegovi igrači sklanjali iz gužve, da bi potom ušao u polemiku sa Džonom Stounsom.

Tada im se pridružio i Džek Griliš, sa kojim je Savić i na prethodnom meču bio u sukobu, a ni sada se ništa drugačije nije završilo. Savić je uhvatio Griliša za kosu i snažno povukao!

Za to je na kraju dobio žuti karton, kao i Ake, a do kraja susreta još tri igrača "građana" završila su u bilježnici Feliksa Cvajera. Bizarno, čak i Dijego Simeone - i to dok je pokušavao da smiri Stefana Savića da ne dobije crveni. Uletio je u teren u namjeri da ga zaustavi, a sudija mu nije oprostio.

