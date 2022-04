"Lud sam, naravno, a biću još luđi" - Stanoje se smijao tokom konferencije: Ovako je odgovorio navijačima Zvezde!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević najavio je meč protiv najvećeg rivala, uz poseban osvrt na uvrede koje dobija.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana u 31. kolu Superlige gostuju Crvenoj zvezdi, a dan pred meč trener Aleksandar Stanojević govorio je na konferenciji za medije. Šef stručnog štaba crno-bijelih posebno se dotakao plakata koji su izlijepljeni po centru Beograda.

Upitan za njih, a koji ga predstavljaju u pogrdnom smislu, Stanojević je prokomentarisao potez navijača Zvezde.

"Pa naravno da sam lud, još ću luđi biti. Ja sam toliko lud za svim ovim ovdje, za Partizanom. Dajem sve od sebe i samo mogu da budem gori ako bude išlo u ovom pravcu. Bave se oni već dugo sa mnom. Prošao sam mnogo toga, mnogo utakmica i mnogo derbija. Ne vidim nikakav problem, to je njihova stvar, nek se bave. Pretpostavljam da oni pokušavaju da se ovo što se dešava prebaci na neku drugu stvar, to je ozbiljna kampanja, svakodnevno se bave time", rekao je Aleksandar Stanojević.

Stanojević je na ovoj konferneciji najavio susret u kojem želi da njegov tim odigra bolje nego na prethodnom okršaju istih rivala!

"Znamo svi šta nam znači sutrašnja utakmica. Nažalost, ne igramo na našem stadionu, iako smo to zaslužili. Svi igrači su spremni i motivisani. Izlazimo u najjačem sastavu i nema opravdanja. Ne želimo da polemišemo, samo da izađemo jako. Jedva čekam da počne utakmica i da vidim kako će igrači pokazati karakter zbog svega što se dešavalo", počeo je trener crno-bijelih.

Ponovo se Aleksandar Stanojević dotakao problema koje je njegov tim imao ovog proljeća,

"Činjenica je da smo dosta puta imali problema, i vi ste bili svjedoci toga. Ja bih se bavio terenom, koliko to zavisi od nas, a ovim nek se bavi neko drugi. Mi ćemo da se trudimo na terenu sve zavisi od nas i da ne tražimo izgovre. Ove polusezone se nešto drugačije dešava", dodao je šef struke Partizana.

Zbog toga što se desilo pred derbi on ne osjeća dodatni pritisak.

"Meni ne podiže tenziju, niti me inspiriše, niti me plaše. Kad negdje dijelite plakate, kad nekoga označite kao metu, to je lično. Borim se za svoj klub, na način na kojim smijem. Ovdje svi ćute, ćuti Sudijska komisija, ćute sa Arene što ne radi VAR... Moram jednu stvar da kažem. Ne želim da konferencija ide u ovom pravcu. Ne želim izgovore, alibije, neću da igračima dam priliku da imaju izgovor. Molim vas, moramo da pričamo o tome, ali... Nije nas sapleo Čukarički ili Napredak. Zaslužili smo da igramo na našem stadionu, to je velika prednost", dodao je Stanojević za kraj ovog dijela konferencije.