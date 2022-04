Legenda je zgrožena - ovo je dno dna, a ne Junajted: Igrao kod Fergusona, sad udario na "zvijezde"

Mančester junajted igra očajan fudbal i to je primijetio i Roj Kin. Legendarni fudbaler "crvenih đavola" poručuje da više ne osjeća ni bijes, samo tugu.

Izvor: Twitter/@SkySportsNews/screenshot

Legendarni engleski fudbaler Roj Kin dobro je poznat po svom "oštrom jeziku", naročito kada govori o novim generacijama fudbalera Mančester junajteda, pre svega zato što ga boli kako njegov bivši klub deluje u poslednjih devet godina od odlaska čuvenog Aleksa Fergusona.

Više puta ove sezone dotakli su "novo dno", a poslednji u nizu mečeva u kome su ostavili katastrofalan utisak je sinoćni duel na Enfildu gde je Liverpul slavio 4:0, za ukupnih 9:0 protiv Junajteda ove sezone.

Zbog pristupa igri Roj Kin je pobjesnio na igrače Mančester junajteda i ponovo ih javno kritikovao, naglasivši još jednom da je u klubu "opšti haos". Niko više ne sluša Ralfa Rangnika koji je stigao prelazno rješenje i svi jedva čekaju da na klupu sjedne Erik ten Hag.

"Početkom sezone sam osjećao ljutnju i bijes, sad je ostala samo tuga. Kad pogledate ovaj tim, ne vidite ništa. Nemaju srca, nemaju dušu i nema vođe", rekao je Roj Kin bez iikakvog ustručavanja.

"Oni zapravo nemaju ni kvalitet, toliko su daleko od ostalih".

Roj Kin je rekao da ni navijači na tribinama nisu djelovali iznenađeno koliko loše igra Mančester junajted, na šta je dodao i da su fudbaleri Liverpula bili toliko nadmoćni da su mogli u svakom trenutku da postignu gol. Na kraju su se zaustavili na četiri, a moglo je biti i tri puta više pogodaka u mreži De Hee.

"Postoji opšti haos u klubu, od vrha do dna. Navijači ne žele ove vlasnike, žele da klub preuzme netko drugi. Žele i novog trenera i nove igrače. To je tužno gledati jer to nije klub u kojem sam ja igrao. To nije ono za što je Mančester junajted važio kad sam ja igrao, to je raspad sistema. Ja ne vidim Mančester junajted koji izađe na teren i igra s ponosom", poručio je Roj Kin i ostao u šoku što je Džesi Lingard ušao u igru da ih spase.

"Pa taj Lingard je trebalo da napusti klub još prije dvije godine. Nije dovoljno dobar. Rašford je igrao kao dijete u napadu. Pokušavamo pomoći Megvajeru, dati mu malo PR-a, a posljednji gol... Njegovo dodavanje i branjenje, to nije dovoljno dobro za Junajted".