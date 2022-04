Dramatično upozorenje iz Njemačke: Liga šampiona stvara "monstruma", to moramo da spriječimo!

"Ta vrata moraju da ostanu otvorena", poručio je funkcioner poznatog njemačkog kluba.

UEFA je spremila velike promjene za Ligu šampiona, proširenje broja učesnika sa 32 na 36 i mogućnost da timovi iz najjačih liga imaju dodatna dva mjesta na osnovu ranije ostvarenog koeficijenta.

Upozoravajući na ono što će se dogoditi, direktor Ajntrahta Aksel Helman rekao je da je suspostavio kontakt i saradnju sa drugim timovima "srednjeg ranga". Svi zajedno žele da zajedno osujete navedeni plan UEFA o dodatna dva mjesta koja će ići ekipama koje se nisu kvalifikovale kroz nacionalno prvenstvo, već na osnovu prethodnih rezultata.

Helman je objasnio zašto je to opasno za klubove poput Ajntrahta.

"Ako se takmičite u Ligi šampiona, onda vaš koeficijent postaje veći i veći i ta radnja je sve zatvorenija. Zato ne vjerujem da bi to trebalo da bude pravi uslov za učešće u evropskim takmičenjima. Radije bih bio otvoreniji prema drugim ligama i drugim klubovima. Nacionalne kvalifikacije bi zato trebalo da ostanu najvažniji put za plasman u Ligu šampiona i ta vrata bi trebalo da ostanu otvorena", rekao je Helman za Asošijeted pres.

Ajntraht se sprema za učešće u polufinalu Lige Evrope nakon što je maestralni Filip Kostić na Nou Kampu šokirao Barselonu. Tim iz Frankfurta je drugi put u evropskom polufinalu u posljednje četiri godine, a u tom takmičenju je igrao ove sezone protiv Olimpijakosa, Fenerbahčea, Antverpena, Betisa i Barse.

Helman upozorava da u slučaju da UEFA sprovede svoj plan o Ligi šampiona, slabije evropske lige neće imati način da se takmiče protiv timova iz "Liga petica", niti će imati siguran put ka UEFA nagradama ili ka novcu od TV prava. Prema njegovom mišljenju, pravila bi trebalo da osiguraju ravnotežu unutar evropskih takmičenja, a ne da favorizuju najmoćnije timove, među kojima su mnogi već htjeli da se "otcijepe" od UEFA i da naprave Super ligu.

"Alternativa ovome biće jasna, stvorićemo sopstveno čudovište. Klubovi Lige šampiona će sticati sve više i više novca i jednog dana će pokušati da uđu u Super ligu, jer je to jedina mogućnost da zadovolje svoje finansijske zahtjeve. A to je nešto što bi trebalo da izbjegnemo. To je razlog zašto sam sa još nekim klubovima vrlo čvrst u inicijativi da ojačamo interes timova srednjeg ranga u evropskom fudbalu", dodao je funkcioner Ajntrahta opominjućim tonom.

Njegov Ajntraht je trenutno deveti na tabeli Bundesa, a ako u polufinalu Lige Evrope eliminiše Vest Hem i potom osvoji trofej, imaće direktno mjesto u Ligi šampiona sledeće sezone.

"Mislim da je razlika između Lige Evrope i Lige šampiona prevelika. Razmak je preveliki. Nisam za stvaranje zatvorene 'radnje' korak po korak, koja će stvarati profit samo za sebe. Mi smo samo mali klub, klub srednjeg nivoa u Njemačkoj i nismo glas svih evropskih klubova. Ali postoji jedna stvar koju bismo bar mogli da uradimo – da damo drugim timovima poput našeg mogućnost da se čuju i da organizuju inicijativu sa drugim klubovima. Na tome radimo".

