Odgovor Slobodi iz Krupe: Osvojili smo titulu, podrazumijeva se ko bude prvi da ide u Premijer ligu BiH!

"Nismo imali prilike da slavimo titulu jer nas očekuje važan meč protiv Rudar Prijedora, finale Kupa RS, gdje ćemo pokušaćemo da osvojimo trofej, a nakon toga pravimo feštu", kaže za MONDO prvi čovjek Krupe Dragomir Ilić.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Krupa je novi šampion Republike Srpske.

Drugi put u istoriji, klub iz kanjona Vrbasa sezonu u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske završava na najvišoj stepenici, a nakon titule došla je na red i priča o onome što bi trebalo da uslijedi - plasman, odnosno povratak u m:tel Premijer ligu BiH.

Ipak, postoje određene nedoumice oko promocije u najviši rang. Iz Slobode iz Novog Grada, trenutno drugoplasirane ekipe prvenstva, tvrde da Krupa "neće i ne može" u m:tel Premijer ligu BiH, te da su čak Novljanima čestitali na plasmanu u viši rang.

"Nisam se čuo ni sa kim iz Slobode, niti me je ko zvao", kaže za naš portal Dragomir Ilić, prvi čovjek novog šampiona Republike Srpske.

"Krupa je osvojila prvo mjesto. Put Krupe je čist kao Sunce. Stanje u Krupi je redovno. Valjda se podrazumijeva ko bude prvi da ide u Premijer ligu BiH. Sada ne želimo da razmišljamo o tome. U srijedu nas očekuje izuzetno važna utakmica, finale Kupa RS, pokušaćemo da ostvarimo dobar rezultat i osvojimo trofej. Nismo imali prilike da slavimo titulu jer nas očekuje meč protiv Rudar Prijedora, znači nam to mnogo, a poslije pravimo feštu i spremamo se za dalje", naglasio je Ilić.

Iako u Krupi nisu željeli da vrše pritisak na mladog trenera Vladimira Ilića i njegove izabranike, Krupa je tokom najvećeg dijela sezone bila lider prvoligaškog karavana, te je na kraju dva kola prije kraja i teoretski osigurala trofej.

"Imamo mladu ekipu i nismo htjeli da vršimo pritisak na njih, ali osvojili smo prvo mjesto, predaćemo dokumentaciju za licenciranje i pokušaćemo iskoristiti sve svoje mogućnosti. Smatramo da zaslužujemo da dobijemo priliku. Da li ćemo uspjeti da dobijemo licencu ili nećemo? Možda u Slobodi znaju nešto što mi ne znamo, ali situacija je takva da smo mi prvi. Već smo bili u situaciji da nismo mogli dobiti licencu prošle godine, možda ne možemo ni ove, ali Savez je izašao u susret da se se i sa drugim područjem može potpisati ugovor za rezervni teren sa reflektorima. To je jedino što je Krupi nedostajalo prošle sezone, pa vidjećemo kakav će stav biti sada. Jesmo povratnici, možda to ima neke veze", kaže Ilić.

Izvor: Promo/FK Krupa

Tokom sezone, Krupi je oduzet bod jer nije imala kadetsku selekciju, klub je kažnjen i sa 5.000 KM, ali po Ilićevim riječima taj problem je riješen.

"Nemamo problema sa omladinskim selekcijama. Mi smo se Savezu obratili na početku sezone, Savez je tražio četiri selekcije, mi smo imali toliko plus seniorsku. Istina je da nismo imali kadetsku selekciju, sada smo pripremili kadete i imaćemo normalno selekciju jer u Premijer ligi BiH se ne može trakmičiti bez pionira i kadeta, a juniori su svakako obezbijedili opstanak u bh. eliti tako da ja tu ne vidim neki problem. Naravno, Savez može donijeti drugačije odluke. Nemamo reflektore? OK, nemamo pa nemamo. Da li mogu da nas čekaju da dobijemo reflektore, to ne znam", zaključio je Ilić razgovor za MONDO.

Dva kola prije kraja sezone u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske Krupa je lider sa 69 bodova, sedam više od drugoplasiranih Slobode i Sloge, koji svoju šansu za plasman u premijerligaško društvo traže nadajući se da Krupa neće dobiti licencu za nastup u elitnom rangu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!