Nisu bili penali za Partizan, a ni protiv Zvezde: Sudijski stručnjak objasnio sporne situacije

Sudijski analitičar Zdravko Jokić je na TV Arenasport govorio o spornim situacijama sa mečeva Crvene zvezde i Partizana proteklog vikenda.

Proteklo kolo Superlige Srbije donelo je ponovo sporne situacije o kojima se pričalo dugo nakon završetka utakmica. Tako je Partizan u ponedeljak izdao saopštenje zbog sudijske odluke sa meča Napredak - Crvena zvezda, tvrdeći da je "čitava Srbija vidjela penal za Kruševljane".

Sada kada su se strasti makar malo smirile, nekadašnji fudbalski sudija Zdravko Jokić analizirao je ovu sudijsku odluku, ali sve druge sporne situacije iz 36. kola Superlige Srbije.

Jokić je, tradicionalno, bio gost TV Arenasport, a tom prilikom je komentarisao sve one sporne situacije sa superligaških terena proteklog vikenda.

NAPREDAK - CRVENA ZVEZDA

Prvo je komentar bio posvećen meču Napredak - Crvena zvezda. Da li je Zvezda bila oštećena kada je tražila penal zbog navodnog faula nad Aleksandrom Kataijem?

"Ovdje u ovoj situaciji mislim da nije za kazneni udarac, jer igrač u crvenom drži nogu na zemlju. Katai ulazi u njega i preko njegove noge, i svojim kretanjem je povlači. Sudija je bio izvanredno postavljen, a noga igrača je statična. Žuti karton treba da dboije igrač Zvezde, Ivanić, zbog načina protestovanja, odmahivanje prema sudiji. Omalovažavanje njegove odluke", jasan je Zdravko Jokić.

Sporna je bila i situacija na drugoj strani - da li je bilo penala kada je Krunić udarcem pogodio Strahinju Erakovića u ruku.

"Eraković sklanja, on vuče ruku prema tijelu, ne štiti prostor i ne pravi tijelo većim. Tako da on želi da to izbjegne. Da je raširio ovaj lakat lijevo, onda bi štitio prostor. Znači dobra procjena sudije da nema namjere igranja rukom", rekao je Jokić da penal za Napredak nije trebalo da bude dosuđen.

Napredak traži penal protiv Zvezde

Komentarisan je i detalj kada je lijevi bek Crvene zvezde faulirao jednog igrača Napretka.

"Ovo je profesionalni faul, Rodić kasni i podiže nogu i kači igrača Napretka. Sapliće ga, to je spriječavanje obećavajućeg napada, igrač ima prostor ispred sebe. Dakle žuti karton."

Na tom meču je sviran i ofsajd zbog kojeg je bio poništen gol Crvene zvezde, ali Jokić kaže da su sudije bile u pravu, pošto je El Fardu Ben ometao golmana i njegov vidokrug, dok se nalazio u nedozvoljenoj pozicji.

VOŽDOVAC - PARTIZAN

Sudijski analitičar TV Arenasport potom analizira i detalje sa meča Voždovac - Partizan. Sporni su bili penali dosuđeni u korist crno-bijelih. Da li je bio opravdan penal Ivezića nad Rikardom?

"Vidjećemo da se radi o momentu unutar šesnaesterca. Lijeva ruka se nalazi na dresu, drži za dres kratko, položaj sudije je... Pitanje je da li je on bijelog igrača vidio šta se dešava. Mi savjetujemo sudije da uvijek budu lijevo ili desno, da mogu jasno da vide ako ima povlačenja. Igrač Voždovca za dres drži igrača. Vjerovatno sudija nije mogao da vidi cijeli slučaj i da procjeni intenzitet. Mislim da ovaj kontakt nije bio za kazneni udarac. VAR soba se ne miješa u intenzitet ovdje", kaže Jokić, a potom objašnjava da ni drugi penal za Partizan na ovom meču nije trebalo da bude sviran.

Tada je lopta defanzivca Voždovca pogodila u ruku kada je Nikola Terzić bio u prodoru.

"Ukoliko se lopta odbije od igrača koji je blizu drugog igrača, odbije se od tijela glave ili stopala, na ruku igrača, onda nema prekršaja. Znači nema namjere. Ne može se nikako procijeniti da je namjerno. Ni ovdije nije trebalo suditi jedanaesterac", poručio je Zdravko Jokić.