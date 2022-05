Piksi poslije 15 godina otkrio nepoznati detalj - Dejo odbio ponudu: Stojković nudio, a "Genije" nije pristao!

Dragan Stojković Piksi je u tom trenutku bio predsjednik kluba i mogao je da predloži izglasavanje Dejana Savićevića.

Dragan Stojković je predložio, a Dejan Savićević odbio! Tokom promocije knjige o Piksiju autora Nebojše Petrovića legendarni Piksi otkrio je i da je Dejo trebalo da bude 6. Zvezdina zvijezda! Do toga nije došlo, ali samo zato što nekadašnji fudbaler Zvezde i Milana to nije htio...

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore svojevremeno je odbio predlog Dragana Stojkovića Piksija, tadašnjeg predsjednika Crvene zvezde, da mu se uruči laskavo priznanje.

"Genije", kako su Savićevića zvali kroz karijeru, nije prihvatio Piksijevu ponudu.

Tako je Crvena zvezda ostala na pet fudbalera koji su postali njene zvijezde - Rajku Mitiću, Dragoslavu Šekularcu, Draganu Džajiću, Vladimiru Petroviću i Draganu Stojkoviću... Zašto nema 6. među njima, Piksi je objasnio na promociji knjige.

"Nisam zvanično predložio, ali jeste… Ja sam takvog mišljenja, a vjerujem da i mnogi drugi misle tako. Dejan je sa rezultatima koje je napravio, a bio je perjanica tima koji je osvojio KEŠ, trebalo i moralo da ponese to priznanje. Uz poštovanje svih, mislim da je on bio nivo iznad. U mom životu i karijeri nije postojala sujeta. Sticajem okolnosti sam postao predsjednik Crvene zvezde i u jednom razgovoru sam predložio Savićevića, međutim - istina je da je on to odbio! Pokušavao sam da ga ubijedim, ali to je Dejan Savićević. To je istina oko toga, on nije htio", otkrio je Dragan Stojković.

Nekoliko godina kasnije za 6. Zvezdinu zvijezdu proglašen je kompletan tim crveno-bijelih koji je ostvario najveće uspjehe u klupskoj istoriji. Ta odluka donijeta je nakon Piksijevog odlaska iz kluba, tačnije dok je predsjednik bio Vladan Lukić, takođe član te generacije.