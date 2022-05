Pojačaćemo se kao nikad do sada! Terzć se oglasio: Uradićemo sve da nastavimo niz titula!

Sportski direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je najavio promjene i bolji tim u narednoj sezoni.

Crvena zvezda je obradovala svoje navijače. Saopštila je da je Dejan Stanković produžio ugovor sa klubom do ljeta 2025. godine.

Poslije stavljanja potpisa na ugovor je Stanković rekao da je presrećan zbog svega i da se ciljevi nisu promijenili. Zadovoljstvo zbog svega što se događa ne krije ni uprava kluba. Presrećan je i sportski direktor Zvezdan Terzić.

I on se oglasio, nije krio sreću zbog toga, ali je naglasio da "Zvezdu niko ne smije da otpiše". Obećao je i da će učiniti sve da se uspješan niz crveno-bijelih nastavi.

"Izuzetno smo zadovoljni što smo danas potpisali novi, trogodišnji ugovor sa Dejanom Stankovićem, jer je to potvrda sveukupno dobrog rada. Izuzetno smo zadovoljni saradnjom s njim i to je rezultiralo potpisivanjem novog ugovora. Osvajanjem šampionske titule ostvarili smo naše zacrtane ciljeve, a sezona je bila izuzetno teška, jer smo jurili prvo mjesto poslije nekoliko godina u kojima smo dominirali", rekao je Terzić.

Dao je i kratku analizu sezone u kojoj je osvojena titula u ligi, a u četvrtak se igra finale Kupa između vječitih rivala.

"Zvezda je i ove sezone pokazala svoju snagu i to da je niko ne smije otpisivati. Vjerovao sam u Zvezdu, igrače i trenera. Na minus pet sam rekao da ćemo biti šampioni i da ako ne budemo - odlazim iz kluba. Bila je to hrabra odluka, ali sam vjerovao. Želio sam na taj način da motivišem i pokrenem sve strukture unutar kluba. Mislim da je Zvezda zaslužila da bude šampion. Ne samo ove sezone, već i sljedeće i one tamo. Uradićemo sve da ovom nizu ne bude kraja."

Uvjeren je da će klub napraviti iskorak u narednoj sezoni.

"Svjesni smo da je publika Crvene zvezde izuzetno zahtjevna i da se ne živi od stare slave. Pred nama su novi ciljevi, zadaci i planovi. Startujemo od trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i učinićemo sve da ove godine igramo najelitnije evropsko takmičenje. Nijedan igrač nije na prodaju. Pojačaćemo se maksimalno, mnogo bolje nego do sada, jer smo riješili da napravimo novi iskorak u istoriji Crvene zvezde. Bićemo jači nego ikad", zaključio je Terzić.

