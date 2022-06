Fudbaler Mančester sitija optužen i za osmo silovanje: Dvije žrtve su bile maloljetne, a on tvrdi da je nevin

Sumnja se da postoji još njegovih žrtava, a zločine je izvršio u periodu od devet godina.

Izvor: Profimedia

Defanzivac Mančester sitija Bendžamin Mendi je optužen za još jedno silovanje, što sada znači da je pod optućbom za čak osam slučajeva seksualnog nasilja! Od toga je jedan slučaj seksualnog napada i čak sedam pokušaja silovanja!

Mendi je bio na izjašnjavanju pred sudom prošle nedjelje i izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Njegovi zločini datiraju od jula 2012. godine pa sve do avgusta 2021. godine.

Francuski lijevi bek je 2017. godine stigao u Mančestr siti, a on je suspendovan od strane kluba sa "Etihada" otkada su se prve optužbe za silovanje pojavile u javnosti. On je od 7. janura ove godine u kućnom pritvoru pošto mu je to odobreno od strane suda.

Za sada se zna da je u svih osam slučajeva seksualnog nasilja napadnuta različita žena, a sigurno je da su dvije žrtve u trenutku napada od strane Mendija bile maloljetne.

(MONDO)