On je pravo pojačanje za Zvezdu! Deki oduševljen debitantom, ali i timom - "Mnogo lijepih stvari, prezadovoljan sam!"

Dejan Stanković je bio pun pozitivnih utisaka poslije pobjede Crvene zvezde nad Bravom.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Brava 2:1 u prvoj prijateljskoj utakmici u Sloveniji nakon dva pogotka Rišaira Živkovića u drugom poluvremenu.

Ova pobjeda poslije preokreta donijela je mnogo razloga za osmijeh i zadovoljstvo treneru Zvezde Dejanu Stankoviću.

On je bio izuzetno zadovoljan viđenim od strane njegove ekipe.

"Utisci su fenomenalni i ovo je pokazatelj da momci rade i da se ponašaju dobro. Za prvu kontrolnu utakmicu poslije sedam dana, rekao bih da sam prezadovoljan. Vidjelo se i da je umor prisutan, ali to je normalno i ne bih da se ponavljam kao svi treneri", počeo je Stanković nakon meča.

"Kad igraš za Zvezdu, onda i na prijateljskim utakmicama treba da ostaviš jak i dobar utisak. Neko je odigrao 45, neko 60, neko 30, ali ćemo nadoknaditi minute za sve. Imamo još tri dobre kontrolne utakmice, nastavljamo u istom ritmu. Da se malo odmorimo i da nastavimo sa dobrim radom. Sudija je unosio nervozu, primjetio sam da igrači mogu da dobiju žuti ili crveni karton, tako da sam reagovao da bih to spriječio", objasnio je Stanković svoje isključenje pred početak drugog poluvremena.

Za Zvezdu je na ovom meču debitovao Kings Kangva, Nikolić je poslije šest mjeseci bio na terenu, Seku Sanogo je odradio odličan posao na mestu štopera, dok je i Živković bio dvostruki strijelac.

"Kangva pokriva dosta pozicija. Počeo je ispred odbrane, pa je otišao poludesno. Ima intenzitet, igra sa obje noge i pravo je pojačanje za Crvenu zvezdu. Nikolić se vratio na teren, vidjelo se da mu fale utakmice, ali kvalitet je tu. Sanogo na štoperu je adaptacija. Mnogo nam je dao i pokazao, on ispred odbrane rješava dosta situacija, adaptirao se, kao i Gobeljić, pa i Pićini. Što se Živkovića tiče, prvi gol mnogo lijep, drugi iz dobre akcije. Ako je to on, to je dobro za nas", zaključio je Dejan Stanković.

