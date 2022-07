Trener B36 Toršavna pred Borac: Remi ne bi bio loš, pa da sve rješavamo kod nas!

Kao glavne prijetnje po njegovu ekipu Dan Brimsvik vidi Lukića, Zakarića, Melega...

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri B36 Toršavna u srijedu popodne odradili su još jedan trening pred duel sa banjalučkim Borcem, ovog puta na stadionu Dr Milan Jelić u Modriči, gdje će u četvrtak od 18 časova igrati prvi meč prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Ekipa sa Farskih Ostrva stigla je prije tri dana u Banjaluku, gdje su napravili svoju bazu praktično do samog meča, jer su odlučili da u gradu na Vrbasu ostanu svo vrijeme, pa su se i nakon odrađenog treninga u Modriči dan prije utakmice vratiti u Banjaluku odakle u četvrtak idu na duel sa Borcem.

"Igrači su se navikli ovdje u Banjaluci, ovdje imamo dobar smještaj u hotelu, ugodno nam je ovdje a nakon treninga u Modriči smo se vratili, jer želimo da su igrači naspavani i da idemo normalno na utakmicu. Došli smo ranije upravo kako bismo se aklimatizovali, navikli na teren, vrijeme i treninge. Put u Modriču je malo duži nego inače, na Farskim Ostrvima putujemo maksimalno 30-45 minuta na utakmicu. Ali to je nešto na šta se spremamo, i odlazak na posljednji trening u Modriči je bio jedna vrista prilagođavanja i iskustvo koje će nam koristiti pred utakmicu", rekao je trener ekipe B36 Toršavn, Dan Brimsvik u razgovoru za MONDO.

Nakon žrijeba za prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu on je govorio za naš portal o Borcu, ali od tada se mnogo tog promijenilo, prije svega u banjalučkoj ekipi, koja je u međuvremenu dovela nekoliko novih igrača.

"Borac se mnogo promijenio, od trenera do igrača. Promijenio se i stil igre. Defanzivno su vrlo agresivni, igraju na čovjeka i teško je igrati protiv takve ekipe ako nemaš dobar dan. Dosta je tu dobrih igrača u odbrani, ali i ofanzivno tu su igrači koji nas mogu ugroziti – Lukić, Zakarić, Meleg... To su vrlo dobri fudbaleri, to pokazuju i statistički podaci, njihovi golovi i asistencije", kaže Brimsvik, čija ekipa igra prilično tvrd fudbal, bez mnogo golova.

"Razočarani smo, naravno, što nismo zabijali više golova u prvenstvu. Protiv nekih jačih ekipa možda smo igrali previše defanzivno, ali iskustvo iz tih utakmica sada možemo iskoristiti kao prednost i znamo šta treba da radimo", uvjeren je Brimsvik.

Njegova ekipa, međutim, došla je u Banjaluku u prilično lošoj formi s obzirom da su na posljednjih pet prvenstvenih mečeva upisali četiri poraza i samo jednu pobjedu, a tome treba dodati i eliminaciju iz kupa Farskih Ostrva.

"Nije ugodno nikada kada ne pobjeđuješ, kada gubiš. Uvijek je dobro za samopouzdanje da pobjeđuješ. Ali bilo je tu i ekipa jačih od nas i možda taj defanzivni pristup koji smo imali sada može da nam koristi u sutrašnjoj utakmici", ponovio je on.

Farani definitivno neće srljati protiv Borca i može se očekivati da igraju potpuno defanzivno i tvrdo, kako bi se pitanje prolaska u narednu rundu rješavalo za sedam dana u Toršavnu, što oni i ne kriju.

"Naš cilj je naravno da dođemo do rezultata koji će nam omogućiti da pitanje prolaska rješavamo u Toršavnu. Tamo je drugačija temperatura, imamo umjetnu travu, podršku naših navijača, to su sve stvari koje idu u našu korist. Naravno očekujemo tešku utakmicu, a remi ne bi bio loš rezultat. Naravno pokušaćemo da stvorimo šanse i iskoristimo ih da zabijemo", rekao je Brimsvik.

Na kraju razgovora za MONDO osvrnuo se na činjenicu da brojne ekipe potcjenjuju ekipe sa Farskih ostrva, Malte, Gibraltara i sličnih zemalja, s obzirom da one ne funkcionišu kao profesionalne ekipe, već su sastavljene od igrača koji pored fudbala imaju redovne poslove od kojih žive.

"Kada igramo protiv profesionalaca, koji su za razliku od mojih igrača u potpunosti posvećeni fudbalu, često oni misle da će to biti mnogo lakše utakmice od onih na koje su navikli. Ali oni zaboravljaju da je ovo istovremeno najveća scena za nas, najveća prilika za naše fudbalere da pokažu šta znaju i mogu. To je naravno i prilika da ih neki važni ljudi iz svijeta vide i primijete. Igrači tako obično 'zapnu' u ovakvim utakmicama, to je jedan od važnih faktora u ovakvim evropskim utakmicama. To je nešto veliko za igrače, jer ne znaš kada će ponovo dobiti takvu priliku. Ove utkamice su vrlo važne, kako za igrače, tako i za mene kao trenera", zaključio je Brimsvik.