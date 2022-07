Zvezda traži pojačanje u napadu - Stanković zbog njega odmah reagovao! Sivić otkrio: Dejan nam je prišao na "Marakani"

Na meču u Beogradu je Mitrović bio neuhvatljiv za crveno-bijele i to ga je preporučilo Stankoviću i stručnom štabu.

Stefan Mitrović biće, po svemu sudeći, novo pojačanje Crvene zvezde. Mladi krilni napadač Radničkog iz Niša je u nedavnom duelu na "Marakani" bio neuhvatljiv za defanzivce domaćeg tima i to ga je preporučilo crveno-bijelima.

Da su pregovori u toku potvrđuju i riječi trenera Nišlija Tomislava Sivića koji je na konferenciji za štampu pred meč sa Partizanom o tome pričao.

"Mitrović je igrač Radničkog, spreman je za ovaj susret i igraće protiv Partizana. Šta će biti poslije toga? To nije pitanje za mene, već za ljude u upravi kluba. Volio bih da ostane, to je najbolji igrač na toj poziciji u našoj ligi, ali sam svjestan da je tražen i da ćemo ga teško zadržati. Dejan Stanković je poslije našeg meča bio oduševljen partijom Mitrovića. Na licu mjesta izrazio je interesovanje za njega i ne čudi me što je na radaru šampiona Srbije", rekao je Sivić.

Ovako je izgledao meč protiv Radničkog:

Poslije tog susreta je Stanković i u izjavi na terenu priznao da je Mitrović njegovoj ekipi napravio dosta problema i da je zbog toga morao da koriguje odbranu.

"Tako je bilo dok nismo iskorigovali odbranu. Nije sramota biti sporiji od nekoga, nisu to bile taktičke greške, fizika je takva, morali smo da napravimo promjene, Erakovića da stavimo na Mitrovića, Gobeljića u sredinu, tu je stao vatromet.", ispričao je Stanković.

Stefan je rođen u Kruševcu, dio detinjstva proveo je u Kanadi i ima njihov pasoš. Dobio je poziv da zaigra za reprezentaciju sa Milanom Borjanom, ali im se zahvalio na ponudi.

"Vjerujem da će u budućnosti biti mesta za mene u našoj seniorskoj reprezentaciji. Potrudiću se da svojim igrama, pristupom i rezultatima to zaslužim. Volio bih da poput Piksija postanem 'desetka' nacionalnog tima i da fudbalski svijet sa poštovanjem priča o još jednom igraču Radničkog", rekao je Mitrović prije nekoliko meseci.

Mitrović je u Radnički stigao 2019. godine, a za reprezentaciju Srbije igrao je u kategorijama do 20 i 21 godine.

