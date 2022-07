Lalatović: Trpio sam udare u Srbiji, mislio sam da toga ovdje nema - ima, možda i više, ali sad vidim odakle vjetar duva

Turbulentan period je iza Nenada Lalatovića, a svi u taboru "crveno-plavih" uvjereni su da za Borac i njegovog trenera dolaze bolji dani.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Eliminacija iz Evrope, pa remi sa Slogom Meridian uprkos vođstvu 2:0, zatim ponuđena ostavka Lalatovića - zaista previše negativnih stvari za klub koji cilja trofeje i najviše domete.

U razgovoru za ATV srpski stručnjak još jednom se osvrnuo na ono što se dešavalo prethodnih dana, kada je odlučio da svoj mandat stavi na raspolaganju Upravi kluba, ali Borčevo rukovodstvo nije željelo ni da pomisli na okončanje saradnje, nego je dogovoreno da Lalatović i dalje predvodi Banjalučane.

"Otkad sam došao u Borac, ima previše udara. Ja te udare nisam zaslužio. Ali shvatio sam da ovdje čovjek mora da se bori, kao i u Srbiji. U Srbiji sam na to navikao, a ovdje sam bio u šoku, mislio sam da je drugačije. Ovdje je možda još i teže. Ali sada vidim odakle vjetar duva. Oni što su oko kluba, glume nam prijatelje. Oni su jedva dočekali da podnesem ostavku. Ja sam nasjeo, učinio sam to, ali hvala Upravi koja mi je pružila povjerenje", rekao je Lalatović.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Kako kaže, moralna obaveza bila je da podnese ostavku. Borac je potpuno razočarao protiv B36 Toršavna, gdje je nakon prvog meča imao 2:0, ali je u revanšu dopustio rivalu da se vrati, na kraju i slavi u penal-lutriji. Na sve to nadovezao se remi sa debitantom u ligi, dobojskom Slogom Meridian, na otvaranju nove sezone u m:tel Premijer ligi BiH.

"Da sam izašao na konferenciju i da to nisam uradio, ja bih se ubio. Zgadio bih se sam sebi. To sam uradio zato što sam imao obavezu prema navijačima, prema Banjaluci, prema Republici Srpskoj. Nisam ispunio ono što se očekivalo od mene. Nećete promijeniti 25 igrača, promijenite Nenada Lalatovića. Ja ću otići, naći ću gdje da radim, to je najmanji problem. Ja sada da raskinem ugovor, sutra bih imao gdje da potpišem novi", dodao je Borčev trener.

Odmah po dolasku u Borac Lalatović je obećao borbu za trofeje. Od toga ne odustaje ni sada, nakon starta koji sigurno da niko nije očekivao.

"Želim da svi znaju da nisam došao zbog novca, nisam tražio nikakvu nagradu. Došao sam zbog trofeja i zbog navijača kolji su toliko željeli da dođem. Emotivno mi je bilo izuzetno teško što sam ih razočarao. Ne krivim moje igrače, ja sam kriv", zaključio je Lalatović.

Kompletan razgovor sa Nenadom Lalatovićem pogledajte OVDJE.