Šokantne tvrdnje Nenada Lalatovića: Lokalni trenerčići su mi "skakali po glavi" i rivalima davali informacije o ekipi!

Nenad Lalatović iznio je informacije koje su uzburkale javnost.

Izvor: MONDO/David Pavlović

Trener Borca Nenad Lalatović podnio je ostavku nakon remija (2:2) njegove ekipe sa Slogom Meridian, u meču u kojem je poslije 16 minuta banjalučki premijerligaš stekao dva gola prednosti.

Prilikom obraćanja novinarima nakon utakmice, Lalatović je bukvalno zamolio upravu kluba da prihvati njegovu ostavku, navodeći kao jedan od razloga i to što, kako kaže, trpi pritiske lokalnih trenera koji rivalima odaju informacije o ekipi i vrijeđaju ga!

"Ne buši mene niko, ima mnogo pritisaka od tih sa strane, neću da ih imenujem. Meni je poslata poruka, ja sam poruku pokazao. Čovjek zove, gdje se govori da će sastav dobiti poslije treninga, taj drugi čovjek koji je iz Banjaluke zove, provjerava informacije. Nije to sad toliko ni bitno, to je naravno sramota da se to dešava. Ja sam dobio tu poruku, ja sam tu poruku čitao. Sinoć sam je dobio oko 11 sati. Ja kad to sve vidim, kad vidim da postoje 3-4 trenera ovdje koji skaču na mene. Ja kad sam došao, nisam nikad nijednu ružnu riječ rekao za nekog kolegu. Očigledno im je zasmetalo kako sam primljen ovdje i onda bi voljeli da su na mom mjestu. Imaju uticaj da zovu igrače, da šalju poruke, da pitaju, da i mene malo u tim porukama vrijeđaju", istakao je Lalatović, dodavši da su ljudi koji to rade "tu, u klubu"

"Oni ne žele samo meni loše, žele loše i klubu, i onda je jedan igrač bio toliko naivan da je slao poruke tom čovjeku. Ja sam to sve pročitao, vidio svojim očima. Očigledno nekome smeta što sam ja došao, veliki je pritisak, ja ga osjećam. Igrače hoću da rasteretim, da dođe jedan mirniji trener na moje mjesto, da proba da digne tim jer ovo su sjajni momci. Ne treba im skidati glavu sad, ne treba da imaju problem sa navijačima."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Bilo mu je, ističe, neprijatno koliko dobar doček je imao u Banjaluci od strane navijača.

"Sramota me je bilo, vjerujte mi! Nisam očekivao da ću biti tako dočekan i sad kad se nisam odužio, ljudski je da odem. Zbog Borca i navijača nešto treba da se promijeni. Dajte da se odmah to promijeni da bi se ekipa trgla. Pitanje je da li ja sada mogu da ih trgnem. Ja ću naći novi posao za mjesec dana, idem na more da se odmorim, da budem sa troje djece. Nisam dugo bio sa njima, pa ću naći novi posao, nikakav problem nije", istakao je Lalatović, koji je imao poruku za "trenerčiće koji mu skaču po glavi".

"Evo radite, ja ću se skloniti, otići i pustiti vas, da ne uznemiravate i ne zovete moje igrače, da ne šaljete poruke, da ne ispitujete koji tim igra, da ne šaljete te timove klubovima protiv kojih ćemo igrati i sljedećem našem rivalu sa kojim treba da igramo... Njih sve zanima da prenose drugima i onda kad sam ja to čitao i vidio svojim očima, njihovo ophođenje prema meni i igračima, naravno da me boli i da mi je krivo", rekao je Lalatović koji je na kraju poželio sreću svim bh. predstavnicima u daljem takmičenju u Konferencijskoj ligi.

"Želim i Zrinjskom, i Veležu, i Tuzla sitiju, oni su u tom drugom kolu u Evropi, od sveg srca i svim kolegama koji vode te timove, igračima i navijačima, da bar jedan tim uđe u grupnu fazu jer ova liga to zaslužuje, da ima predstavnika u takmičenju po grupama, da li Konferencijske lige ili Lige Evrope."

