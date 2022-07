Pešić se vratio u Zvezdu - zbog dvije Lige šampiona: Objasnio kako je izabrao broj, pa nasmijao sve u sali!

Napadač se vratio u klub u kojem je odigrao najbolju sezonu karijere.

Izvor: YouTube/Zvezda TV/Screenshot

Crvena zvezda je završila veliki ljetni posao! Nakon Kangve, Bukarija i Mitrovića, u klub je stigao i napadač kojeg je trener Dejan Stanković priželjkivao još na početku priprema. Nakon mnogo spekulacija prethodnih nedjelja, u klub se vratio Aleksandar Pešić!

Nekadašnji golgeter Crvene zvezde zadužio je dres sa brojem "72", a prilikom promocije u novom klubu ispričao je i anegdotu kako je došlo do toga. Pešić je isti broj nosio u turskom Karagumruku, koji mu je prethodni klub u karijeri.

Napadač iz Niša imao je tremu i kada je drugi put predstavljen na stadionu "Rajko Mitić".

"Prvo, nisam se nadao da ću opet imati tremu kao prvi put. Drago mi je da sam se vratio kući. Dosta je bilo problema, ali smo uspjeli da ih riješimo. Ne želim da nastavljam gdje sam stao, nadam se da će svake sezone biti sve bolje."

Ubrzo je objasnio zašto je uzeo broj 72 i tim objašnjenjem nasmijao novinare koji su bili na konferenciji.

"U Zvezdi sam nosio 45, kao i u Makabiju. Poslije sam u Karagumruku nosio 72. Moj sin ima mnogo dresova sa brojem 72, čak i Zvezdin koji smo uzeli prošle sezone. Pomislio sam da je bolje da ja uzmem 72 nego da njemu kupujemo novi dres", uz osmijeh je ispričao Pešić.

Aleksandar Pešić se prisjetio prvog mandata u Crvenoj zvezdi, kada je u jednoj sezoni postigao 29 golova i asistirao još 21 put!

"To je stvarno bila moja najbolja sezona u karijeri. Ne treba se vraćati na ono što je bilo, ako se vraćate na to nikad nećete ostvariti nešto bolje. Vratio sam se da ostvarim nešto bolje sa Crvenom zvezdom. Svakom je privilegija da igra Ligu šampiona, ali je privilegija igrati za Crvenu zvezdu. Nadam se da ćemo uspjeti i ove i sljedeće sezone."

Nakon još dva inostrana iskustva, "Šilja" se u Srbiju vraća kao mnogo bolji igrač. Za sebe smatra da je u međuvremenu sazrio, ali je i fudbal u Srbiji sad na višem nivou!

"Dosta sam se ja promijenio, sada sam u najboljim fudbalskim godinama. Mislim da sam sazrio psihički i fizički, da sam sada bolji igrač. Iskustvo mi je dosta dobrog donijelo. Igrači iz Srbije treba više da se cijene, ovo je ozbiljna liga. Došli smo do toga da prvak igra direktno Ligu šampiona, drugi igra kvalifikacije, reprezentacija je na Mundijalu... U Zvezdi je svaka utakmica pritisak, Mot moto u životu je da svaki dan biti bolji, motiva nikada ne manjka."

U prethodnom periodu mnogo se pričalo o njegovoj izjavi da nije dovoljno dobar za Crvenu zvezdu, ali sada je ponovo u klubu!

"Da bi se neki posao završio, ima dosta stvari van fudbala koje se dešavaju. Da bi se vratio gdje sam htio, moralo je da se uradi nešto da bi se skinuo pritisak. Da ja mislim da je nešto loše urađeno, ne bih dolazio i pregovarao. Moralo je tako da se desi. Ja sam znao da ću se vratiti! Crvena zvezda je presudila da prihvatim ponudu Crvene zvezde, iako je bilo još ponuda."

Prvi mandat u crveno-bijelom pamtii i po velikim prijateljstvima.

"Gol u derbiju je gol u derbiju, nadam se da će biti još neki. Stekao sam tada prijateljstva. Ostao sam prijatelj sa Stojkovićem, Vujadinom, Bakulom, čujemo se svakog dana. Već su kaparisali četiri dresa... Sa Milojevićem i dalje imam korektan odnos, čujemo se. Tu su Rodić, Borjan, iz one generacije kad sam bio. Katai i Ivanić su po mom mišljenju najbolji igrači lige. Ta godina u Zvezdi mi je donijela mnogo lijepih stvari. Tada sam dobio sina, sada treba da dobijem ćerkicu. Ja sam znao da ću se vratiti", otkrio je novi fudbaler Zvezde.

Novi napadač Crvene zvezde imaće priliku da radi sa Dejanom Stankovićem, što će mu biti posebno drago.

"Biće mi čast da radim sa Dejanom Stankovićem, zbog njegovog imena. Vidjećemo šta on traži od mene. Mislim da može da mi pomogne da se unaprijedim. On je igrao u Italiji, bio kapiten reprezentacije... Gledam to profesionalno", rekao je Pešić koji je skoro spreman za debi:

"Ja sam u trećoj nedjelji priprema sa turskom ekipom, odradio sam dvije pune nedjelje. Treba da odradim još desetak dana da budem potpuno spreman. Volio bih da mogu da debitujem već za vikend."