Ništa novo oko Makse, ali Zvezda dobija štopera! Mrkela otvorio karte pred svima: Imaćemo ga ovdje, a biće i odlazaka...

Crvena zvezda nije završila letnji prelazni rok pošto će poslije Aleksandra Pešića potpisati i Nemanja Milunović.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda/Printscreen/MN Press

Crvena zvezda je konačno riješila pitanje napadača za novu sezonu. Stigao je sjajni Aleksandar Pešić koji je danas predstavljen u medija centru stadiona "Rajko Mitić", a sportski direktor Mitar Mrkela otkrio je da se time nije završio prelazni rok pošto se očekuje dolazak još štopera.

Ko će to biti? Sve je izvjesnije da nema ništa od Nikole Maksimovića koji je na prag odlaska iz italijanske Đenove, nego će Zvezda potpisati ugovor sa drugim povratnikom Nemanjom Milunovićem, kao što je MONDO i pisao prošle nedjelje.

"Oko Nikole Maksimovića nema ništa novo. A oko Nemanje ima...", nasmijao se Mitar Mrkela i potom "otvorio".

"Hajde da kažem da se nadam da će se to brzo završiti. Da budem otvoren, iako ne volim da pričam dok se nešto ne desi do kraja. Milunović je ostavio dobar utisak ovdje u Zvezdi i nadam se da će neke prepreke, koje postoje, do njegovog dolaska da se riješe i da imamo Milunovića ovdje."

Što se tiče odlazaka, Mrkela je potvrdio da će neko od mlađih fudbalera koji su u kategoriji "bonusa" otići na pozajmicu, a to će najvjerovatnije biti neko na mjestu lijevog krila gdje je najveća gužva i koncentracija talenata.

"Imamo 26 igrača u rosteru od kojih su šest bonusi. Procijenićemo u narednom periodu koliko će igrati mladi igrači i u skladu sa time donijećemo odluku o pozajmicama", poručio je Mrkela koji nije želio detaljnije da govori o ovoj temi, ali je potvrdio da će neko od mladih konkurenata Aleksandra Kataija ići na "kaljenje".

Što se tiče samog Aleksandra Pešića, nije krio zadovoljstvo što je konačno tu, posebno jer su pregovori bili teški.

"Naravno da ime Aleksandra Pešića izaziva kod mene uvijek lijepe emocije. Ne samo oko tog prvog dolaska, nego i kad je igrao za mladu reprezentaciju. Nikada nije bilo lako oko Šilje, uvijek je bilo teško da postignemo sporazum, a to kad se desi - napravimo velike stvari. Htio sam ga sa 15-16 kad je bio u pionirima Radničkog, pa je otišao u Panatinaikos, iako smo tada dugo sjedili sa njegovim ocem u hotelu u Nišu. Teško je bilo i kad je dolazio iz Tuluza, kao i sada, ali sa njim uvijek ide teško i uvijek se dese dobre stvari", zaključio je sportski direktor Zvezde.