Srđan Grahovac pronašao novi angažman: Banjalučanin potpisao za turski klub

Srđan Grahovac pojačao turskog prvoligaša.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Bivši fudbaler Borca Srđan Grahovac koji je po završetku prošle sezone napustio bečki Rapid pronašao je novi angažman. Ovaj Banjalučanin će od ove sezone nositi dres turkog Rizespora koji se takmiči u Prvoj ligi Turske odnosno drugom rangu fudbala u ovoj državi.

Grahovac je ugovor sa novim klubom potpisao na dvije godine.

On je dva puta u karijeri branio boje austrijskog velikana, prvi put od ljeta 2014. do marta 2017. godine, a onda i od početka 2019. godine do kraja ove sezone.

Ukupno je u zelenom dresu odigrao 195 utakmica i postigao osam golova uz šest asistencija.

Inače, u pojedinim medijima pojavila se informacija da će nekadašnji kapiten crveno-plavih pojačati Zrinjski što je Grahovac za naš portal demantovao i poručio kako je još rano za povratak u BiH.

Osim Borca i Rapida, Grahovac je tokom igračke karijere nastupao za Rijeku i kazahstansku Astanu.