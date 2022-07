"Milan Borjan stao uz Rajka, Džaju i Pižona!" Kapiten Zvezde postavio novi cilj - polufinale Lige šampiona!

Golman Crvene zvezde potpisao je novi ugovor i poručio da je sada cilj plasman u završnicu evropskih takmičenja.

Kapiten Crvene zvezde Milan Borjan produžio je ugovor do 2026. godine i ako ostane do kraja lako bi mogao da završi karijeru na "Marakani" - i to poslije devetogodišnjeg mandata. Trofejni čuvar mreže stigao je u klub 2017, ostvario istorijske rezultate, a potpis na novi ugovor stavio je u srijedu, u društvu predsjednika kluba Svetozara Mijailovića i sportskog direktora Mitra Mrkele.