Bomba Crvene Zvezde! Italijani otkrili sve: Defanzivac poslije devet godina opet na Marakani

Iskusni štoper Nikola Maksimović se nakon devet godina vraća u srpski fudbal i ponovo će igrati za crveno-bijele.

Crvena zvezda vraća Nikolu Maksimovića (30) iz Italije. Kako javljaju tamošnji novinari, a prije svega najpouzdaniji među njima - Đanluka Di Marcio, bivši reprezentativac vratiće se na "Marakanu", odakle je 2013. otišao u inostranstvo, gdje je igrao za Torino, Napoli, Đenovu i kraće za Spartak Moskvu.

Prema informacijama Italijana, Maksimović i Đenova su raskinuli ugovor, pa sada nema prepreka da se štoper koji je povremeno igrao i kao desni bek vrati u srpski fudbal kao slobodan igrač. Ozvaničenje transfera moglo bi da se dogodi već u narednih nekoliko dana, kada budu dogovoreni svi detalji.

O transferu Maksimovića, koji je nosio crveno-bijeli dres od zime 2012. do ljeta 2013. već je bilo riječi prethodne nedjelje, kada su sa Apenina stizale vijesti o njegovom povratku u Srbiju. Tada se navodilo da štoper iz privatnih razloga razmišlja o nastavku karijere u rodnoj zemlji, a sada je taj transfer bliži realizaciji. Istina, tada se Mitar Mrkela oglasio i poručio da još nema dogovora, ali je na današnjoj konferenciji i sportski direktor crveno-bijelih potvrdio da prelazni rok nije gotov!

Pogledajte neke od detalja iz Maksimovićeve karijere:

To je možda bila i naznaka pregovora sa iskusnim Maksimovićem, koji je jedan od dva trofeja u karijeri osvojio baš sa Crvenom zvezdom. Bio je dio tima Roberta Prosinečkog koji je stigao do trofeja u Kupu Srbije, a pehar u masovnijem takmičenju osvojio je i sa Napolijem u Italiji 2020, i to nakon što je provao na terenu svaki minut polufinalnog dvomeča protiv Intera i finala protiv Juventusa. U tim mečevima igrao je u štoperskom tandemu ili sa Kostasom Manolasom ili sa Kaliduom Kulibalijem

Iako je sa Zvezdom osvojio pehar, a kasnije napravio veliku karijeru u Italiji, navijači Zvezde ga više pamte po kiksu. Na meču protiv Bordoa u kvalifikacijama za Ligu Evrope loše su reagovali i defanzivac i Boban Bajković, a nakon penala koji je napravio crnogorski golman Zvezda je završila takmičenje. Precizan sa bijele tačke bio je Joan Gufran, a 3:2 u Francuskoj bilo je dovoljno da Bordo obezbijedi plasman u grupnu fazu takmičenja.

Maksimović je rođen u Bajinoj Bašti, gdje je i počeo da igra fudbal, a pažnju na sebe skrenuo je partijama u dresu Sevojna i Slobode iz Užica. Uz zavidnu klupsku karijeru sakupio je i 25 nastupa za "A" reprezentaciju Srbije, a njegov dolazak biće dodatni "plus" defanzivnoj liniji ekipe Dejana Stankovića, u kojoj bi činio iskusni trio sa Aleksandrom Dragovićem (31) i Nemanjom Milunovićem (33), a tu je i dalje i traženi talenat crveno-bijelih, takođe štoper Strahinja Eraković (21).