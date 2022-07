Često ga "vraćaju" u Partizan, a sada prati crno-bijele iz lože u Novom Pazaru (FOTO)

Srpski reprezentativac takođe je bio na stadionu i uživo posmatrao meč Novi Pazar - Partizan

Utakmicu Novi Pazar - Partizan uživo prati i bivši as crno-bijelih Adem Ljajić, reprezentativac Srbije koji se prethodnih godina često dovodio u vezu sa klubom iz Humske, u kojem je počeo seniorsku karijeru. Ipak, on već 12 godina u kontinuitetu nastupa u inostranstvu, gdje je igrao za Fiorentinu, Romu, Inter, Torino i Bešiktaš od 2018. do ove godine.