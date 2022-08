Ovo je sastav Partizana za Maltežane: Crno-bijeli igraju za spas sezone, a Petrić ima veliku dilemu!

Fudbaleri Partizana moraju da savladaju Hamrun u dvomeču i obezbijede grupnu fazu Konferencijske lige kako bi pokušali da preokrenu sezonu.

Ako je Partizan na prvom evropskom stepeniku još i mogao sebi da dozvoli neuspjeh, na drugom to nipošto ne bi smjelo da se ponovi. Jer poslije ispadanja iz kvalifikacija za Ligu Evrope i odlaska Ilije Stolice, ekipa Gordana Petrića mora da obezbijedi plasman u grupnu fazu Konferencijske lige.

Ove sezone za tako nešto ne moraju da prelaze put od tri teške kvalifikacione runde, već samo da savladaju predstavnika Malte, šokantnog učesnika plej-ofa. Dobar dio posla mogao bi da bude obavljen već u četvrtak (21.00) u Humskoj, kada Hamrun Spartansi budu izašli na megdan Partizanu.

Mjesta polemisanju više nema. Da li je AEK Larnaka bio rival pogodan za prolaz dalje ili nije, sada je prošlost. Protiv Maltežana nikakvih dilema nema mjesta i pred Petrićevim pulenima je imperativ pobjede, veći nego u bilo kojoj dosadašnjoj utakmici ove sezone.

Zato se postavlja pitanje - koga će novi trener Partizana izabrati u startnih 11 koji će želeti da stvore osjetnu prednost u prvom susretu sa Hamrunom?

Čini se da pred okršaj sa Maltežanima Gordan Petrić ima samo jednu dilemu za startnu postavu. Aleksandar Popović je u uvodnim mečevima nove sezone uspio da "skine" sa gola Nemanju Stevanovića, dok je u kapiten Slobodan Urošević od prvog minuta sezone zacementiran uz lijevu aut liniju. Kada se na to doda da su u centralnom dijelu odbrane sigurni Igor Vujačić i Sveta Marković - strijelac pobjedonosnog gola u Novom Sadu protiv Mladosti - jasno je da se traži samo još jedno ime.

Prednost kod novog trenera dobio je Marko Živković, koji je bio starter na "Karađorđu", pa se očekuje da on počne i meč u Humskoj protiv Hamrun spartansa. To bi značilo da je Aleksandar Filipović izgubio mjesto startnog desnog beka zbog kojeg je ovog ljeta došao u Partizan. Ali, okolnosti su drugačije, on je došao da bi se uklopio u zamisli Ilije Stolice...

Još neki fudbaleri moraće da dođu do kraja prelaznog roka. Gordan Petrić smatra da su crno-bijelima potrebna dva pojačanja u veznom redu kako bi se nadoknadili odlaski Marka Jevtovića i Saše Zdjelara, pa je jasno da u toj liniji tima ima najmanje prostora da kombinuje. Na teren će ponovo tandem Fejsa - Andrade, iako je jasno da u uvodnim kolima sezone njih dvojica ne funkcionišu fantastično. Uloga "desetke" ponovo će biti povjerena Bibarsu Nathu.

Za razliku od prvenstvenog meča protiv Mladosti, u ofanzivnom dijelu tima neće biti Mihajla Petkovića. Mladi fudbaler moraće da sačeka šansu sa klupe, pošto je na konferenciji pred meč Gordan Petrić potvrdio da se Rikardo Menig vraća u tim nakon povrede. To znači da će kao i protiv AEK-a u Humskoj napadački trio činiti stranci - Dijabate i Menig po bokovima, a Rikardo Gomeš kao najistureniji.

Djeluje da će oči navijača Partizana najviše biti uprte u Fusenija Dijabatea, ljetnje pojačanje koje je Ivica Iliev angažovao prije nego što je napustio klub. Na posljednja dva meča krilni napadač koji je dio karijere proveo u Lesteru bio je sjajan, a tu formu moraće da prenese i na meč koji se u četvrtak igra u Humskoj.

Očekivani sastav Partizana: Popović - Živković, Vujačić, Marković, Urošević - Fejsa, Andrade - Dijabate, Natho, Menig - Rikardo