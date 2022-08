Letonski košarkaš objasnio je šta se sve događalo u Beogradu...

Rodions Kuruks doveden je kao veliko pojačanje u Partizan, ali na kraju nije opravdao očekivanja. Usred finalne serije ABA lige otišao je u Letoniju, da bi poslije svega toga klub odlučio da raskine ugovor sa njim.

Sada je u domovini, trenira sa nacionalnim timom i tamo je razgovarao sa domaćim medijima o srpskom timu, Željku Obradoviću, planovima i ciljevima. Nedavno je bio i u Lejtnoj ligi i igrao je za Toronto. Prvo je pričao o saradnji sa trofejnim strčnjakom.

"Imao sam tri teške godine iza sebe, prije svega mentalno. U Srbiji sam imao veliki pritisak i od strane trenera Obradovića. Nije to ništa novo, srpski treneri su po tome poznati. Želim da naglasim da nije postojao nikakav konflikt sa Željkom. Jednostavno, stvari se nisu poklopile, odlučio je da pruži šansu mlađim igračima i to je to."

"Nisam se svađao sa Željkom, nešto drugo je u pitanju"! Kuruks progovorio o odlasku iz Partizana: "Još se oporavljam"

Iako stvari nisu ispale onako kako su željeli i on i Partizan, letonski košarkaš nikome ništa ne zamjera. Svjestan je da je i to dio posla i da se ponekad i to događa.

"Ne želim zaista da kažem ništa loše o tome, možda je ponekad bilo previše ludo, ali nisam mogao ni na šta da utičem u tom smislu. Obradović je pametan trener i mnogo sam naučio od njega. Kada sam došao iz Amerike u Partizan to je bila potpuno drugačija košarka. Sistemska. Želim da spomenem i selektora Bankija, pošto nisam bio dio reprezentacije na prethodnom okupljanju. U odličnim smo odnosima, razumio je zbog čega mi je bila potrebna mala pauza"

Nedavno je bio dio Ljetne lige. Na četiri meča prosječno je bilježio 5,8 poena u dresu Toronta. U Ljetnoj ligi je na četiri meča prosječno bilježio 5,8 poena

"Imao sam frakturu kosti na licu, pa sam morao da igram sa zaštitnom maskom, nije mi bilo lako. Uprkos svemu tome uživao sam, Reptorsi su ozbiljna organizacija i zahvalan sam na prilici koju su mi dali. Trener mi je rekao da su mu se svidjele moje partije, posebno u defanzivi. Primijetio je da mogu da branim igrače na više pozicija. Međutim, klub traži drugi tip igrača i ja im nisam potreban."

Ne zna još uvijek gdje će igrati naredne sezone. Prepustio je sve to agentu Artursu Kalnišsu i on želi u potpunosti da se fokusira na teren. Spekuliše se da bi mogao u Betis.

"Ima zainteresovanih timova. Agent i ja smo razgovarali. Sada želim da se fokusiram na reprezentaciju Letonije i da se oporavim od Partizana", zaključio je Kuruks.