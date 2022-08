"Drugi nek kupuju, Partizan će da stvara igrače!" Crno-bijela škola je najbolja u Evropi, a evo i zašto

Igor Duljaj, Vanja Radinović i Strahinja Pavlović su se dotakli rada u omladinskoj školi Partizana koja iz dana u dan stvara nevjerovatne talente.

Izvor: MN PRESS

Odavno nikoga ne čudi kada se škola fudbala Partizana nađe među najboljima u Evropi. Zemunelo godinama izbacuje vrhunske fudbalere poput Dušana Vlahovića, Stevana Jovetića ili Strahinje Pavlovića, a 2019. i 2020. godine u ligama širom Evrope najviše je bilo fudbalera poniklih u Himskoj.

Direktor omladinske škole crno-bijelih Vanja Radinović i trener Teleoptika Igor Duljaj su upravo pričali o sistemu rada i uvođenju tih mladih fudbalera iz juniorskog i omladinskog pogona u seniorski fudbal u podkastu FK Partizan.

"Rezultat jeste ono što je važno i bez njega sav naš posao je besmislen, ali ono što mi radimo je školovanje igrača za prvi tim. Međutim, kako možete da stvorite pravog pobjednika koji će moći da se nosi sa pritiskom igranja u Partizanu ukoliko to nisu dječaci koji su naviknuti da ostvaruju trijumf u kontinuitetu. Zato kažem da se priča o stvaranju igrača i ostvarivanju rezultata može gledati iz dva ugla", rekao je odmah Radinović.

Ističe da je za mlade igrače odlično da tokom školovanja promjene nekoliko trenera, da se naviknu na nekoliko sistema rada kako bi kasnije u karijeri lakše mogli da se prilagode na razne uslove i zahtjeve koje postavljaju različiti treneri.

"Procijenili smo da je promjena trenera na dvije ili tri godine u mlađim kategorijama dobra stvar, jer različiti treneri od igrača mogu da izvuku više, a uz to igrači se navikavaju na drugačiji sistem rada, drugu boju glasa… To jeste teže za nas koji se time bavimo, ali za sam klub i za igrače je to nešto što daje rezultate. Mi u rad škole implementiramo savremenu tehnologiju, ali ne želimo da se sve svodi na to, već nam je cilja da sačuvamo lucidnost, a to je upravo ono po čemu smo prepoznatljivi", rekao je Radinović.

Kao neko ko je prošao kompletnu Omladinsku školu crno-bijelih, Igor Duljaj je svjestan koliko je dobra osnova važna za kasniju nadogradnju tokom karijere, zbog čega, danas kao trener Teleoptika, želi da utiče na mlade igrače

"Kad pričam o Partizanovoj školi i o tome kako ona treba da izgleda moj stav je vrlo jasan – budućnost od nas zahtjeva da mislimo na sadašnjost. Drugi klubovi kupuju gotove igrače, a mi moramo da ih stvaramo. Imao sam tu sreću da sam radio sa tvorcem Partizanove škole Florijanom Conjom Matekalom, kasnije sa Milanom Gicom Damjanovićem, Brankom Rašovićem, Mišom Radakovićem i Ljubišom Tumbakovićem, koji mi je bio trener u "pjetlićima", a kasnije me dočekao i u prvom timu", prisjetio se između ostalog Duljaj.

Za novo izdanje Partizanovog podkasta iz Austrije se javio i fudbaler Salcburga Strahinja Pavlović koji je govorio o svojim iskustvima u Omladinskoj školi Partizana, savjetu koji je dobio od oca kad je stigao u Beograd, kao i o tome šta bi on poručio novim klincima koji krče put do seniorskog tima.

Takođe, reprezentativac Srbije je uporedio školu crno-bijelih i Monaka, a pričao je i o aktuelnim saigračima iz nacionalnog tima koji su, kao i on, prošli jednu od najboljih fudbalskih škola u Evropi.