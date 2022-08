Hrvatska ostala bez važnog igrača za Mundijal! Šime Vrsaljko se povukao iz reprezentacije

Odlučio je Šime Vrsaljko da se povuče iz nacionalnog tima.

Izvor: Profimedia

Hrvatska je ostala bez važnog igrača pred Svjetsko prvenstvo u Kataru. Šime Vrsaljko (30) objavio je da ide u reprezentativnu penziju i da neće više nositi dres "kockastih".

On se oprostio od nacionalnog tima emotivnim pismom koje je objavljeno na zvaničnom sajtu Saveza i odlučio je da se posveti klupskoj karijeri. Nedavno je potpisao trogodišnji ugovor sa Olimpijakosom, a debitovao je u porazu od Makabi Haife...

"Bio je neopsiv osjećaj obući taj dres i igrati za reprezentaciju. Osjećao sam ponos, privilegiju i u isto vrijeme pritisak jer znaš da nacija očekuje uspjeh. Zbog svih tih emocija nije mi bilo lako da donesem odluku da je kraj i da prihvatim da je vrijeme za mlađe i da ne možeš da daš ono što si mogao prije. Nije lako reći zbogom, jer je ovo bilo ostvarenje mog sna. Međutim, znam da je vrijeme i da je pošteno prema saigračima, reprezentaciji, selektoru i zbog toga mi je lakše. Znam da sam dao sve od sebe", rekao je Vrsaljko.

Defanzivac je sa nacionalnim timom najveći uspjeh imao na Mundijalu u Rusiji. Osvojena je srebrna medalja, pošto je u finalu bolja bila Francuska. Oprostio se od saigrača i poželio im sve najbolje u nastavku karijere.

"Lakše mi je malo i zbog takmičenja u Rusiji i zbog tog finala, nikada neću to zaboraviti, za taj uspjeh sam žrtvovao koljeno i opet bih to uradio. Bilo je zadovoljstvo igrati ovih 11 godina. Treba li šta reći o Modriću? Jednim od najboljih veznih igrača svih vremena. Bila mi je čast da učim od Srne i da ga potom naslijedim. Hvala Slavenu Biliću što me uveo u tim i Zlatku Daliću na saradnji i uspjehu. Uvek ću biti uz vas", zaključio je Vrsaljko.

Vrsaljko je za reprezentaciju debitovao 9. februara 2011. protiv Češke u prijateljskom meču, a posljednji meč odigrao je ove godine protiv Danske u Ligi nacija. Što se predstojećeg Mundijala tiče, Hrvatska je u grupi sa Belgijom, Kanadom i Marokom.